Краснодарские студентки победили на всероссийском конкурсе чтецов

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Студентки Краснодарского государственного института культуры Александра Ливанова и Яна Чекменёва стали победителями IV Всероссийского ежегодного конкурса чтецов "Огни России". Девушки показывали свое мастерство по декламации.

Александра Ливанова учится на третьем курсе по направлению "Библиотечно-информационная деятельность". На конкурсе она читала произведение современного автора Ок Мельниковой "Все важные фразы".

Яна Чекменева – студентка первого курса этого же направления. Она декламировала отрывок из сказки Павла Бажова.

Девочки представляют студенческий волонтерский отряд "Книгодарцы". Они активно занимаются популяризацией чтения в молодежной среде, реализуя проект "Читающая молодежь – будущие Кубани!"

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры