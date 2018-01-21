Что скрывал перед смертью Мурат Насыров?

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Одиннадцать лет исполнилось со дня трагической смерти музыканта Мурата Насырова. О том, чем можно объяснить гибель талантливого исполнителя, пишет Дни.ру.

В ночь на 20 января 2007 года Мурат Насыров погиб в Москве, выпав с балкона собственной квартиры на пятом этаже. Его смерть шокировала поклонников, а что послужило причиной, неизвестно доныне.

Журналисты, конечно, выдвинули множество объяснений. Писали, будто на момент трагедии музыкант находился «под кайфом». Он якобы справился с наркозависимостью, но перед смертью потерял рассудок – ведь летом 2006 года погиб Баглан Садвакасов из «А-Студио», друг Мурата.

Заявлялось, что Насыров видел призрак покойного, который звал его за собой. Эта версия не подтвердилась, поскольку экспертиза останков не выявила следов наркотиков или алкоголя.

Дочь Насырова же утверждала: отец испытывал депрессию и совершил самоубийство. Кроме нее в ту ночь дома были сынишка и пожилая теща певца.

Согласно словам дочери певца, Насыров был весь в смятении. Кому-то названивал, выбегал на лестничную клетку и заявлял соседям, будто беседовал с Богом. После он заперся в студии и долго-долго крутил свои старые хиты.

Вышел, горя от волнения, разбудил дочь с сыном и попрощался. Облачился в концертный костюм, повесил фотоаппарат вокруг шеи – и шагнул с балкона вниз.

По третьей версии, именно фотоаппарат был причиной гибели музыканта: тот увлекся в последние годы фотографией. Будто бы он хотел найти хороший ракурс для снимка, но поскользнулся.

«В последние дни Мурат никому не показывал свои снимки, скидывал их на компьютер и поставил на папку, где хранились его работы, пароль. Как безумный твердил, что запечатлел призрак умершего Баги Садвакасова», – говорили друзья Насырова.

Необъяснимо и то, что в руках у Мурата нашли православную икону. По происхождению он уйгур из Алматы. И всего лишь за день до трагедии он сообщал, что скоро женится на Наталье Бойко, матери его детей, делился творческими планами, которым не суждено было сбыться.

Источник: https://www.nur.kz/1712777-cto-skryval-pered-smertu-murat-nasyrov.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher