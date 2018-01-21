Что скрывал перед смертью Мурат Насыров?
Одиннадцать лет исполнилось со дня трагической смерти музыканта Мурата Насырова. О том, чем можно объяснить гибель талантливого исполнителя, пишет Дни.ру.
В ночь на 20 января 2007 года Мурат Насыров погиб в Москве, выпав с балкона собственной квартиры на пятом этаже. Его смерть шокировала поклонников, а что послужило причиной, неизвестно доныне.
Заявлялось, что Насыров видел призрак покойного, который звал его за собой. Эта версия не подтвердилась, поскольку экспертиза останков не выявила следов наркотиков или алкоголя.
Дочь Насырова же утверждала: отец испытывал депрессию и совершил самоубийство. Кроме нее в ту ночь дома были сынишка и пожилая теща певца.
Согласно словам дочери певца, Насыров был весь в смятении. Кому-то названивал, выбегал на лестничную клетку и заявлял соседям, будто беседовал с Богом. После он заперся в студии и долго-долго крутил свои старые хиты.
Вышел, горя от волнения, разбудил дочь с сыном и попрощался. Облачился в концертный костюм, повесил фотоаппарат вокруг шеи – и шагнул с балкона вниз.
По третьей версии, именно фотоаппарат был причиной гибели музыканта: тот увлекся в последние годы фотографией. Будто бы он хотел найти хороший ракурс для снимка, но поскользнулся.
«В последние дни Мурат никому не показывал свои снимки, скидывал их на компьютер и поставил на папку, где хранились его работы, пароль. Как безумный твердил, что запечатлел призрак умершего Баги Садвакасова», – говорили друзья Насырова.
Необъяснимо и то, что в руках у Мурата нашли православную икону. По происхождению он уйгур из Алматы. И всего лишь за день до трагедии он сообщал, что скоро женится на Наталье Бойко, матери его детей, делился творческими планами, которым не суждено было сбыться.
Источник: https://www.nur.kz/1712777-cto-skryval-pered-smertu-murat-nasyrov.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher