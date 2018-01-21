Библиотеки - молодым новороссийцам!

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И вновь спешим рассказать обо всех интересных мероприятиях, акциях, встречах в Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона. С этой целью посещаем различные учебные заведения, где с огромным удовольствием беседуем со школьниками, студентами.

Так, 19 января, сотрудники отдела массовой работы посетили Новороссийский медицинский колледж, выступив там с программой-презентацией «Библиотеки - молодым». Ведущая представила вниманию собравшихся информацию самых интересных событиях, проводимых в библиотеке. Так, мы рассказали о видеоконференциях с Московскими писателями, библиотеками городов-героев. Отдельно о спектаклях молодежного театра-студии «Парадокс», выставках художников Новороссийска, концертах.

Особенное внимание было уделено клубам по интересам. Библиотекарь пригласила всех желающих присоединиться к интеллектуальным вечерам клуба «Эрудит», фото-поискам творческого объединения «Панорама», английскому дискуссионному клубу и т. д.

Немного о планах библиотеки также было, по секрету, поведано собравшимся. Фотосушка, «Книжкина неделя», «Библионочь», «Автостопом по Европе» - только и выбирай.

Помимо этого студенты также позвали на досуговые вечера в отдел «Молодежный проспект»: стихочтения, кинопросмотры, игровые турниры и многое другое.

Одним словом, до встречи в библиотеке им. Баллиона. Тут всегда открыты двери!