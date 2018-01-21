Библиотеки Новороссийска открывают свои двери...

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Советы от бывалого путешественника - Кристины Деменко привлекли всеобщий интерес. И в читальном зале Центральной библиотеки 20 января собралось множество заинтересованных гостей. В 18:00 программа «Автостопом по Европе» началась!

Сначала Кристина рассказала немного о себе и о своем увлечении…целым миром. Эдакая бесстрашная туристка, посетившая множество стран и познавшая разные культуры. Ну а после всё и даже больше о состоявшемся «Евротрипе».

Кристина рассказала, что ей и ее команде удалось посетить 11 стран, 33 города за 2,5 месяца, при этом проехав более 6-ти тысяч километров автостопом. А еще пешком более чем 700 км (каждый день минимум по 10). Конечно же, в пути ребята знакомились с самыми разными людьми – с некоторыми стали хорошими друзьями. Посетили сотни храмов, соборов, начиная от католических и заканчивая протестантскими.

Кристина отметила, что самые полюбившиеся ей во время тура страны - Германия, Испания. Особенными городами теперь считает Прагу, Барселону, Дрезден, Берлин, Брюгге. А вот неожиданным разочарованием стали – Амстердам и Париж.

Так как наша встреча все-таки была из разряда мастер-класса или «Лайфхака», то после насыщенного рассказа о европейской жизни, Кристина перешла к «финансовому вопросу», поделившись с собравшимися, советами о том, как правильно сэкономить путешествуя.

Спешим поделиться одним из таких советов! Итак, девушка отмечает, что неотъемлемой частью любого путешествия становятся траты на еду, поэтому важно знать, где дешевле всего купить продукты. Конечно же, если вы хотите сэкономить, то о кафе придется забыть – в Европе посещение ресторанов быстрого питания особенно затратно (в отличие от Азиатских стран). Вывод: лучше делать покупки в супермаркетах. Кстати, Кристина представила нашему вниманию список наиболее бюджетных продуктовых магазинов.

Тоже самое можно сказать и о гостиницах. Им альтернативой могут служить ночевки по CouchSurfing, хостелы, на крайний случай, палатки. Ведь главное, безусловно, сама идея путешествия, а удобства вторичны.

Слушая Кристину, осознаешь, что нет ничего невозможного. Главное – захотеть. И в путь к новым горизонтам, впечатлениям, мечтам!

Еще одна игра января клуба «Что? Где? Когда?».

Традиционный «забег» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» состоялся в стенах Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона. На этот раз собирались в пятницу – 19 января. И вновь нас ожидала насыщенная игра. Тренировка командного духа, логического мышления, способности выбрать из множества вариантов один единственный.

Турнир заставил наших эрудитов отчаянно рваться вперед – к победе и, конечно же, обеспечил отличное боевое настроение.

Спешим сообщить (или напомнить ): В Центральной библиотеке всех любителей и знатоков английского языка с нетерпением ждут в английском дискуссионном клубе. Встречи проводит носитель языка из Лондона – София. Специально для вас: уроки классического английского.

Не упустите возможность освоить язык! Приходите с любым уровнем знаний. Мы занимаемся по субботам с 14:00 до 15:00. Вход свободный!

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