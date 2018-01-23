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Артисты филармонии выступили в Анапе

В крещенские праздники в Городском театре для анапских школьников прошел спектакль «Новогодние приключения Тимоши».

Перед юными анапчами постановку представили артисты Краснодарской филармонии.

Вместе с девочкой Дашей и символом года – щенком Тимошей, ребята отправились в путешествие, где по пути встретили новых друзей. Герои постановки преодолели все преграды на своем пути, узнали культуру и традиции других стран. Им всячески пытались мешать Баба-Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч, но, как и должно быть в сказке, добро победило зло.

Источник: МБУК «Творческо-методический центр»

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Категория: Новости / Культура

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