Иван Затевахин вошел в экспертный совет национальной премии «Хрустальный компас»

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Известный теле- и радиоведущий Иван Затевахин вошел в состав экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».

Иван Затевахин известен российским телезрителям как автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных». Программа неоднократно была номинирована на премию ТЭФИ. С 2017 года ведет развлекательное шоу «Живые истории» на телеканале «Россия-1».

Свыше 10 лет был главным редактором журнала для любителей собак «Друг». Автор и ведущий цикла документальных фильмов «Подводная экспедиция РТР», программ «О животных» («Радио России»), «От носа до хвоста» (телеканал «Бибигон»). Автор книги «Собаки и мы. Записки дрессировщика».

Автор и режиссер цикла фильмов «Экстремальная биология».

В 2016 году Иван Затевахин и стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Лучшее освещение в СМИ» с научно-популярным фильмом «Дельта, дарящая жизнь».

Помимо работы на телевидении и радио, широко известен в научных кругах. С 1988 года является кандидатом биологических наук. В период с 1981 по 1997 год работал в Институте океанологии им. А.Н. Ширшова и за это время участвовал в ряде прибрежно-морских экспедиций.

Организационный комитет премии желает Ивану Игоревичу плодотворной работы в составе экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».

Заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас» проходит уже в шестой раз. Победители по итогам ежегодного престижного международного конкурса определяются в 11 номинациях: научное достижение, экспедиция и путешествие, просвещение, издание, лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия, фоторабота, лучший региональный проект и другие.

Завершится прием работ 10 февраля 2018 года, после чего проекты начнут рассматривать члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях. Лидера номинации «Признание общественности» определит интернет-голосование. Подать заявку на участие можно на официальном сайте rus-compass.ru.

Традиционно в апреле оргкомитет объявляет тройки финалистов, все они получают приглашение на торжественную церемонию вручения премии, где будут названы имена победителей. Церемония вручения, на которой авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра, пройдет в мае 2018 года.

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших российских достижениях. За время проведения на соискание поступило 1204 проекта из 23 стран мира и 82 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,4 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».

Источник: «Хрустальный компас»