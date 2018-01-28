Пользователи Кино Mail.Ru выбрали лучшие «оскаровские» фильмы XXI века

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На волне объявления номинантов на премию американской Киноакадемии «Оскар» проект «Кино Mail.Ru» (ежемесячная аудитория портала по данным Mediascope - 7, 7 млн человек, всего в базе проекта — более 17 млн оценок) выяснил, какие фильмы, вышедшие на экраны в XXI веке и попавшие в номинацию «Лучший фильм», пользователи оценивают выше остальных.

Выяснилось, что россияне при выборе обращают внимание на масштабность спецэффектов и наличие известных актеров — а не на актуальность социальных проблем или общественных трендов, которые поднимаются в картинах-номинантах. Эксперты проекта исследовали оценки всех кинолент, номинированных в категории «Лучший фильм» премии «Оскар» с 2001 по 2017 год — всего 117 фильмов. Оказалось, у жителей разных российских территорий — такие же разные «оскаровские» предпочтения. Лучшим фильмом по мнению жителей Москвы оказалась драма Мартина Скорсезе «Отступники» с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Дэймоном и Джеком Николсоном. Примечательно, что столица оказалась единственным крупным российским регионом, где этот ремейк гонконгского криминального триллера «Двойная рокировка» вошел в список лучших. Следом за полицейской историей Скорсезе в ТОП-5 Москвы расположились байопик математика Джона Нэша «Игры разума» c Расселом Кроу, первая часть «Властелина Колец» - «Братство кольца», триллер Кристофера Нолана о сновидениях «Начало» все с тем же Лео Ди Каприо и экранизация романа Кэтрин Стокетт «Прислуга», которая, кстати, оказалась настолько высоко оценена только в столице.

В российских регионах ситуация другая. Так, лучшим фильмом для жителей Дальнего Востока, Урала, Поволжья и южных территорий оказался «Гладиатор», в свое время принесший Расселу Кроу «Оскар» за лучшую мужскую роль. В Сибири не оказалось равных трилогии Питера Джексона «Властелин колец» — «Братство кольца», «Две крепости», «Возвращение короля» оккупировали сибирский ТОП-3. Сибирь и Урал, в целом, любят фантастику больше, чем другие регионы: именно здесь в топе оказались такие хиты, как «Аватар» Джеймса Кэмерона и «Марсианин» Ридли Скотта. На северо-западе страны и в Санкт-Петербурге победило «Начало», также в число лучших здесь вошла драма Романа Полански «Пианист» (Золотая пальмовая ветвь 2002 года) — более нигде эта картина не получила столь высоких оценок, Северная столица подтвердила свой статус культурной столицы, где ценителей фестивального кино живет больше, чем в других городах. В целом по России самыми популярными «оскаровскими» фильмами оказались «Властелин колец», «Игры разума», «Гладиатор» и «Начало». Эти фильмы наши пользователи оценивали выше и чаще. Мы видим, что в отличие от западных зрителей, где любят оценивать и обсуждать остросоциальные картины, в России отдают предпочтение фильмам, где есть любимые в народе звезды, такие как Ди Каприо и Кроу, или созданы масштабные спецэффекты, а хорошая история сочетается со зрелищностью и богатым визуальным рядом" - подчеркнула руководитель проекта «Кино Mail.Ru» Екатерина Староверова.

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group