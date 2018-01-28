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В 1924 году Петроград переименован в Ленинград.

В январе 1924 года Петроград был переименован в Ленинград. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Бондаренко рассказал о тернистом пути возвращения исторических названий улицам и городам страны.

«Нам необходимо вернуть историческую память и попытаться деидеологизировать карту страны. После революции, первым делом, большевикам нечем было заняться, кроме прославления себя любимых на карте страны. Не было ещё ничего построено, сделано. Десятки тысяч улиц городов по всей стране были переименованы в честь себя любимых или своих духовных притечь. Допустим, Леонид Каннегисер убил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. На другой день по всей стране появляется 2,5 тысяч улиц Урицкого. Никого не спрашивают. Знал кто его, не знал его. Достоин он или нет. Куда вы не пойдёте, в любой город, везде увидите Урицкого. Тем, кто сейчас не согласен с возвращением исторических названий, я хотел бы задать вопрос: а как называлась Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге? Это была площадь Моисея Урицкого! Это нормально? Она вернула своё название - Дворцовая площадь - только за неделю до конца блокады, в январе 1944 года. А Невский проспект носил «славное»" имя – Улица 25 октября. Это так же, как и Никольская улица (Улица 25 октября) в Москве. Убивают Володарского, на другой день - 2,5 тысяч улиц Володарского в стране. Немецкие революционеры Карл Либкнехт и Роза Люксембург, неважно как к ним относиться, у нас вся страна становится Розой Люксембург. И так во всём. При жизни скромного Ленина в одной Москве было 3 улицы его имени. Сейчас некоторые так и остаются - площадь Ильича, Ленинская Слобода. Ведь все они очень скромные, но вот Гатчина становится Троцком, Царицыно - Сталинградом, Петроград становится Ленинградом. Люди, которые не имели не малейшего отношению не к созданию этих городов, не к строительству, не к их славе, нагло примеряют на себя чужое, захватывают. Так не вели себя не одни захватчики. За 240 лет Татарского ига на Руси, с 1240 по 1480 годы, мы не изменили ни одного названия, не меняли веру, не пытались поменять культурный код русского народа. А большевики, придя к власти, говорили: «Мы завоевали Россию». Они воспринимали себя по отношению к исторической России как завоеватели. Переделали и переименовали всё. В конце советской власти, благодаря Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, были возвращены названия - Тверь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сергеев Посад и целый ряд других городов. К сожалению, не удалось довести до конца этот процесс и остаётся у нас Ульяновск. Ведь странно звучит - Ленин родился в Ульяновске. Большего бреда нельзя придумать. А ещё получается так, что мы в Москве, а хотим поехать в Санкт-Петербург, покупаем билет, идём на Ленинградский (города, которого нет) вокзал, садимся в поезд, выезжаем из Москвы по Октябрьской железной дороге, въезжаем в Ленинградскую область, и через полчаса мы уже в Санкт-Петербурге на Московском вокзале. Этот весь маразм путает людей. Мы предлагали вернуть название Ленинградскому вокзалу - Николаевский вокзал, и соответственно, Николаевская железная дорога. Но, к сожалению, не получилось. Но получилось осуществить одно замечательное дело. Это было очень сложно. Когда приезжаешь на вокзал в Екатеринбурге, там написано - Свердловск. Получается, покупаешь билет до Свердловска. А, приезжая в Нижний Новгород, то покупаешь билет до Горького. Если в «Яндексе» Вы хотели заказать железнодорожный билет до Нижнего Новгорода, то в ответ: «Объект отсутствует». И ходили поезда ещё 5 лет назад, на которых было написано: «Свердловск – Горький». Хотя 20 лет назад городам были возвращены их названия. И мы этот бред убрали», - рассказал политолог.

Источник: https://ria.ru/radio/