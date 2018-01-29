В Новороссийске открылась персональная выставка работ Николая Джаняна

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26 января в галереи «АртЪвертикаль (городской театр) состоялось открытие персональной выставки работ члена Союза художников России, председателя Черноморского отделения Творческого Союза художников России – Николая Джаняна.

Николай Аванесович Джанян – родился в 1953 г. в Кировабаде (ныне город Гянджа, Азербайджан). С 1985 года живёт и работает в Новороссийске. Является членом Союза художников России (2001) и Творческого Союза художников России (2007), председателем Черноморского отделения ТХСР.

Джанян – организатор более 50 выставок – в Москве, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Новороссийске, Абинске, Геленджике и других городах. Он является обладателем золотой медали ТСХР за вклад в отечественную культуру (2013), главой художественной династии. Работы художника хранятся в Новороссийском историческом музее и в частных коллекциях в Армении, Азербайджане, Германии, Грузии, России.

Организатором выставки стала Зарубинская Е. О. – куратор галереи «АртЪвертикаль». Специально на открытие приехали друзья и соратники Н. Джаняна – художники и музыканты, писатели и поэты, а также другие творческие личности города-героя.

Ведущим вечера, конферансье стал Савельев В. В. – друг Н. Джаняна, новороссийский тележурналист ГТРК «Новая Россия» и заслуженный работник культуры Кубани, лауреат в номинации «Попутный ветер», за информационную поддержку издательского проекта «Одиссей». Савельев – организатор «Творческих посиделок под звёздами».

Приятно то, что почти все выставочные работы – новинки, они были написаны в декабре 2017 года. Это пейзажи, натюрморты и портреты, выполненные в жанрах импрессионизма и экспрессионизма.

Поздравить Н. Джаняна с открытием приехала Парцикян Алла Айрамовна – заместитель председателя армяского общества «Луис», ведь как известно, Н. Джанян – член совета этого общества. Она подарила ему цветы, а он в ответ исполнил песню на армянском языке.

Бывший директор ДХШ им. Эрьзя, много лет возглавлявший школу, – Владимир Сердюк – вспомнил интересные истории о семье и жизни художника, о дочерях – тоже художницах, последовавших по пути отца. «У Джаняна чистые, откровенные работы, я бы охарактеризовал их как «цветозвучание», «цветоизвлечение, но Николай не только пишет, он ещё постоянно организовывает выставки», - рассказал собравшимся В. Сердюк.

Директор городского театра Бередин О. Г. сообщил о планах художника на будущее. Оказывается, изготавливать доску памяти В. П. Амербекяна, чьё имя носит Новороссийский муниципальный драматический театр, будет именно Н. Джанян!

Юлиана Ступакова охарактеризовала художника такими словами: «Джанян – это экспрессия!». Молодая и талантливая поэтесса прочитала гостям выставки жизненные стихи «Ненавижу ждать и догонять» и «Нет, я тебя не оттолкну».

Прекрасным подарком для публики стало исполнение «Une vie d’amour» («Вечная любовь») Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца новороссийским виртуозом Ларисой Цараф (лауреат международных конкурсов, выпускница Ростовской консерватории), которая дополняла музыкальным сопровождением творческий вечер.

Далее настала очередь бардов-гитаристов. Они сказали немало тёплых слов о Джаняне как о художнике и подарили виновнику торжества и всем присутствующим музыкальные подарки. Великолепный поэт и бард Дмитриев Владислав Владимирович – руководитель терапевтического отделения Городской больницы №1 исполнил на гитаре стихопесню «На Кутузовском на круге» и «Если Вас одолеет холод». Также была исполнена песня о Владимире Высоцком, песня «Колечко» (стихи Иосифа Бродского, музыка Виктора Берковского), песня Владимира Ланцберга и Юрия Визбора и романс «Как долог каждый миг».

«Джанян – философ, он философичен! Он хорошо знает внутренний мир человека, видит его духовность, здесь видна авторская рука», - именно такие слова были сказаны о художнике его друзьями и соратниками.

«Теплота и доброта видны в работах Джаняна», - считает художник Александр Кампер, с чем нельзя не согласиться. А. Мураев назвал девизом выставки «Я сразу смазал карту будней» В. Маяковского, чьё произведение также было прочитано.

На творческом вечере были исполнены стихотворения Высоцкого «Корабли постоят – и ложатся на курс» и другие произведения Владимира Семёновича к 80-летию со дня рождения всеми любимого советского актёра театра и кино и поэта-песенника.

Что такое выставка работ Н. Джаняна? Это тёплый творческий вечер с приятной, доброй дружеской атмосферой! Естественно и ожидаемо, что заключительным аккордом творческой выставки стала песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Источник: Отдел СМИ Управления культуры