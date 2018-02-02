Новороссийские полицейские с семьями посетили городской исторический музей-заповедник

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Экскурсию, посвященную истории освобождения города-героя, организовали члены Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску.

Накануне 50 –летнего юбилея Всероссийской военно – патриотической акции «Бескозырка» стражи порядка с членами семей побывали на экскурсии, посвященной истории обороны и освобождения города – героя Новороссийска в годы Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии сотрудник музея рассказала о легендарной Малой земле - участке местности на западном берегу Цемесской бухты в районе южной окраины Новороссийска, где во время Великой Отечественной войны шли бои за освобождение Новороссийска и Таманского полуострова.

Осматривая панораму, дети сотрудников полиции узнали, что в начале 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. В феврале 1943 года в жестоком бою десант солдат и моряков отвоевал у сильно превосходящего по численности врага пятачок площадью около 30 кв. км. Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название «Малая земля».

Директор новороссийского исторического музея-заповедника и член Общественного совета Лариса Колбасина поблагодарила новороссийских полицейских за службу и отметила, что все граждане, особенно молодое поколение, должны чтить подвиги героев и помнить о славной истории своей Родины.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску