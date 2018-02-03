Полицейские Каневского района провели для школьников «Урок мужества»

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В средне-образовательной школе станицы Каневской Отдела полиции провели «Урок Мужества». На встрече с подростками присутствовал председатель «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Сапрунов, председатель районной организации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России полковник милиции в отставке Георгий Бойко, начальник Отдела МВД России по Каневскому району полковник полиции Андрей Будков, глава Каневского района Александр Герасименко и депутат Госдумы Наталья Боева.

На мероприятие был приглашен заслуженный ветераны МВД, кавалер Ордена Мужества, капитан милиции в отставке Владимир Лобанов. Служа в ОМОНе, он был награжден Орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За охрану общественного порядка». А также старший инспектор ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Каневскому району, капитан полиции Юрий Давиденко, который при задержании опасных преступников получил 9 боевых ранений. После этого Юрий Владимирович был награжден орденом Мужества.

Встреча прошла в форме диалога, школьники вместе с гостями обсуждали вопросы патриотизма, любви к Родине и готовность её защищать. Ветераны рассказали об истории органов внутренних дел, о том, какие задачи выполняли первые сотрудники полиции. Полицейские, в свою очередь, объяснили детям, какими качествами должен обладать современный сотрудник полиции, а также о том, какие меры принимаются сегодня сотрудниками органов внутренних дел для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, покой и мирную жизнь своих сограждан.

В заключении встречи, Александр Сапрунов вручил Андрею Будкову, Наталье Боевой и Александру Герасименко награды Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России»: почётные грамоты и памятные медали.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/12202535/