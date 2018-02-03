/Культура/

Полицейские Каневского района провели для школьников «Урок мужества»

В средне-образовательной школе станицы Каневской  Отдела полиции провели «Урок Мужества». На встрече с подростками  присутствовал председатель «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Сапрунов, председатель районной организации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России полковник милиции в отставке Георгий Бойко, начальник Отдела МВД России по Каневскому району полковник полиции Андрей Будков, глава Каневского района Александр Герасименко и депутат Госдумы Наталья Боева.

 

На мероприятие был приглашен заслуженный ветераны МВД, кавалер Ордена Мужества, капитан милиции в отставке Владимир Лобанов. Служа в ОМОНе, он был награжден Орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За охрану общественного порядка». А также старший инспектор ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Каневскому району, капитан полиции Юрий Давиденко, который при задержании опасных преступников получил 9 боевых ранений.  После этого Юрий Владимирович был награжден орденом Мужества.

Встреча прошла в форме диалога, школьники вместе с гостями обсуждали вопросы патриотизма, любви к Родине и готовность её защищать. Ветераны рассказали об истории органов внутренних дел, о том, какие задачи выполняли первые сотрудники полиции. Полицейские, в свою очередь, объяснили детям, какими качествами должен обладать современный сотрудник полиции, а также о том, какие меры принимаются сегодня сотрудниками органов внутренних дел для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, покой и мирную жизнь своих сограждан.

В заключении встречи, Александр Сапрунов вручил Андрею Будкову, Наталье Боевой и Александру Герасименко награды Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России»: почётные грамоты и памятные медали.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/12202535/

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 108 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Темрюкском районе полицейскими выявлены незаконные игорные заведения

Полицейские Каневского района провели для школьников «Урок мужества»

Идет проверка достоверности подписей

На Кубани мокрый снег, забереги, шугоход, неполный ледостав...

Минфин США предсказал миру страшные последствия санкций против госдолга России