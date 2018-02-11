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Теплым субботним днем 10 февраля 2018 года в городском театре Новороссийска состоялась юбилейная программа Театра песни «Созвездие талантов». Программа под названием «Зажги свою звезду» была посвящена 20-летнему юбилею творческого коллектива «Созвездие талантов», в котором за эти годы выросла целая плеяда юных талантов.

Детские ансамбли «Фанты» и «Микс», множество солистов разных возрастных категорий, посветили свои песни юбилейному дню рождения родного коллектива, а также его создателю и бессменному руководителю – Наталье Валерьевне Сафоничевой, которая 20 лет назад открыла студию песни. В момент образования студия насчитывала всего 4 ученика, теперь, когда Театру песни «Созвездие талантов» 20 лет, в его состав входит 52 воспитанника в возрасте от 3 до 30 лет. Именно они представляют город Новороссийск и Краснодарский край на лучших сценах страны!

За годы своего существования коллектив под руководством Натальи Валерьевны добился больших успехов. Театр песни «Созвездие талантов» трижды подтверждал звание «Народный». Многие ученики становились лауреатами известных конкурсов (а также, впоследствии, поступали в средне-специальные и высшие музыкальные учебные заведения нашей страны). Всех воспитанников Театра песни «Созвездие талантов» объединяет любовь к музыке и дружба, которые они сохраняют навсегда.

Руководитель коллектива – Н. В. Сафоничева сама поёт на сцене, пишет песни для себя и своих учеников. За время своей творческой деятельности Наталья Валерьевна была отмечена благодарственными письмами от Министерства культуры Краснодарского края, Министерства культуры Республики Адыгеи, почетными грамотами от Управления культуры и Администрации города Новороссийска.

Источник: Специалист по работе со СМИ управления культуры г. Новороссийска