В Новороссийске прошёл 4 открытый фестиваль детского творчества «Муза карапуза»

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10 февраля в Центре традиционной народной культуры (ст. Натухаевская) успешно прошёл 4 Открытый фестиваль детского творчества «Муза карапуза». Цель проведения фестиваля – популяризация детского творчества, выявление и поддержка творчески одаренных детей.

«Муза карапуза» собирает маленьких талантливых «звездочек» уже не первый год и пользуется заслуженным признанием и любовью. Посудите сами – только в этот раз продемонстрировать свои творческие способности на сцену вышли 170 юных танцоров, певцов и чтецов в возрасте до семи лет. Ребята, их родители, наставники приехали из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Крымска.

На сцене песни чередовались со стихами (каждое стихотворение – маленький спектакль) и танцевальными композициями. Юные дарования не могли сдержать волнения, но к выступлению относились очень серьезно. Это, действительно, получился фееричный, незабываемый праздник!

В любом конкурсе должны быть свои победители, и после долгого совещания жюри подвело итоги. Лауреатами I степени 4 Открытого фестиваля детского творчества «Муза карапуза» стали:

В номинации «Художественное слово» - Колозариди Евгения, г. Новороссийск (Городской дворец культуры, «Школа актерского мастерства «Сказка», руководитель Чертова О. С.).

В номинации «Вокал» и «Художественное слово» - Исхаков Ратмир, г. Крымск (ДО «Родник», руководитель Панарина В.В.).

В номинации «Вокал» - Пальцева Есения, г. Геленджик (Дворец культуры, Студия эстрадного вокала «Зефир», руководитель – Расторгуева Ю.А.)

В номинации «Хореография» - образцовый художественный ансамбль эстрадного танца «Эксклюзив», г. Анапа (ДК «Молодежный», руководитель – Полянская Е.В.).

В номинации «Хореография» - Педан Елизавета, г. Новороссийск (ДШИ им Л. А. Гергиевой, руководитель – Шанова Д.).

В номинации «Хореография» ансамбль «Кубаночка», г. Новороссийск (ДШИ им Л.А.Гергиевой, руководитель - Мамаева Н.Г.).

В номинации «Прикладное творчество» - студия ДПИ «Кукольный сундучок», г. Новороссийск (Центр традиционной народной культуры, руководитель - Ремизова Е.Г.).



Фестиваль понравился всем, и юным участникам, и их родителям, и многочисленным зрителям!

Источник: Специалист по работе со СМИ управления культуры г. Новороссийска