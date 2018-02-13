В Краснодаре состоится презентация книжной серии «Великие русские путешественники»

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21 февраля 2018 года в 12.00 в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация книжной серии «Великие русские путешественники», организованная Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина совместно с Краснодарским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

В ходе мероприятия каждой муниципальной детской библиотеке Краснодарского края будут передаваться в дар 17 книг серии «Великие русские путешественники».

Источник: Отдел формирования библиотечных фондов края ГБУК КК ККУНБ им. А.С.Пушкина