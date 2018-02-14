13 февраля в Новороссийске весело и задорно начались масленичные гулянья

/Культура/

Горожане приняли участие в развлекательной программе «Весёлая масленица». И этому не помешала холодная, пасмурная погода и моросящий дождь, так как увлекательная программа и зажигательная русская народная музыка помогали гостям согреться.

Народный коллектив «Любава» из ДК им. Маркова своими песнями подарили праздничное «масленичное» настроение взрослой публике.

Представители Детской школы искусств им. Л. А. Гергиевой не давали скучать ребятам, специально пришедшим на «Весёлую масленицу». Мальчишки и девчонки поделились на команды «Орлы» и «Акулы», «Блинчики» и «Сладкие блинчики» и приняли активнле участие в играх, подготовленных сотрудниками ДШИ. Дети водили хоровод, собирали цепочку, бились подушками, играли в догонялки, паутинку, паровозик и другие игры.

В завершении первого дня праздничной «Новороссийской масленицы», для публики выступили ребята из Образцового детско-юношеского театра игр и развлечений «Петрушки».

Аллея по ул. Советов – одна из главных городских площадок Новороссийска, где до 18 февраля включительно будут проходить развлекательные и интерактивные программы в рамках празднования «Новороссийской масленицы».

Новороссийцы и гости города приглашаются на следующие мероприятия:

Интерактивная программа «Разгуляйся, Масленица!»

14 февраля 2018г., 16.00-19.00

Интерактивная программа «Широкий разгуляй»

15 февраля 2018г., 16.00-19.00

Интерактивная программа «В гостях у Масленицы»

16 февраля 2018г., 16.00-19.00

Интерактивная программа «Сударыня масленица»

17 февраля 2018г., 12.00-16.00

Интерактивная программа «Прощай, Масленица»

18 февраля 2018г., 12.00-16.00