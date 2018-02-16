Кинотеатры Кубани бесплатно покажут фильмы ко Дню защитника Отечества

/Культура/

В краснодарском «Кубанькино» и еще 60 муниципальных кинотеатрах региона будут демонстрироваться фильмы о войне, чести, долге и мужской взаимовыручке. Акция началась 15 февраля и продлится до 23 февраля включительно.

– Зрителям будут представлены советские и российские документальные и художественные кинокартины о подвигах русских солдат на полях сражений. Среди них кинофильмы: «Георгий» Валерия Тимощенко, «Осенью 41-го» Елены Борисовой, «72 часа» Киры Ангелиной, «Три дня до весны» Александра Касаткина, «Рядовой Александр Матросов» Леонида Лукова, - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Вход свободный.

Акция «Герои Отчизны» проводится в регионе с 2009 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края