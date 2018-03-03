В Новороссийске состоялся отчётный концерт Народного ансамбля «Латинский квартал»

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Встречая весну в Новороссийском городском театре состоялся отчётный концерт Народного ансамбля современного парного танца «Латинский квартал» – молодого, но очень творческого и инициативного!

На мероприятие были приглашены представители общества инвалидов, общества слепых, представители различных общественных организаций, а также все поклонники танцевального творчества.

Открыл отчётный концерт творческий коллектив «Шаг вперёд!». Это центр танцевальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья при народном коллективе современного парного танца «Латинский квартал». «Шаг вперед!» работает под девизом «Когда мы танцуем – мы свободны, мы счастливы!». Они не только талантливо танцуют, поют, но даже рисуют!

Руководитель коллектива «Шаг вперед!» и танцевального клуба «Латинский квартал» -Бурмистрова Полина так говорит об этом коллективе: «Даже если мы не можем услышать музыку, даже если не видим партнера и преподавателя (а только слышим и держим за руку...), даже если трудно ходить... но если сердце просит танцевать, если душа полна эмоций.... Мы танцуем для себя, для души и конечно выступаем на городских сценах и среди нас уже есть заслуженные лауреаты краевых соревнований и международных конкурсов».

Известно, что парные танцы соединяют сердца. А для этих людей танцы – это часть жизни. Для них танец – это способ реализации себя в жизни. Это наглядно продемонстрировала замечательная пара «Шага вперёд» – Исмет Идрисов и Изабелла Арикова – лауреаты краевых соревнований. Они исполнили пронзительный танец «Кукушка».

Одним из самых интересных номеров была танцевальная зарисовка «Шага вперёд». Каждый зритель в зале увидел в этом номере что-то своё: кто-то – утрату близкого человека, кто-то – свою душевную боль, а кто-то – возможность преодоления трудностей, которые каждый человек встречает на своём жизненном пути.

Под прекрасное музыкальное сопровождение был исполнен номер «Сломанные крылья» - номер трогательный, хватающий за душу. Два человека – две птицы – потеряли по крылу, но преданность и любовь друг к другу не сломили их, наоборот, общее несчастье сплотило пару на трудном жизненном пути. Танец, под всеми любимую песню «Первым делом – самолёты», который был исполнен коллективом ко Дню Победы, также показали и на отчётном концерте. Лауреаты различных конкурсов – представители группы «Соло Латинас» показали танец «Наш выход!».

На отчётном концерте состоялся дебют учеников и учениц новых преподавателей ансамбля – Констанции Павленко и Александра Портных. Несмотря на то, что ребята занимались всего 3 месяца, они почти профессионально исполнили набирающий в последнее время романтический танец – «Бачату». Профессионально «Бачату» исполнила сама ПолинаБурмистрова со своим партнёром и новые преподаватели школы - Констанция Павленко и Александра Портных.

Зажигательный фитнес-танец в исполнении «спортивных» девушек чуть не «заставил» зрителей в зале присоединиться к ним на пользу здоровью, сдерживало лишь то, что гости находились в театральном помещении.

Заводную Сальсу исполнил ансамбль «Гремянка» (детская младшая группа Латинского квартала) – победитель различных городских и краевых конкурсов. Также была исполнена песня «Вдыхая друг друга» - с глубоким жизненным смыслом.

Заключительным аккордом стало торжественное награждение грамотами отличившихся участников отчётного концерта.

«Всё что хотели сказать ребята – они сказали своими танцами. Всё что хотели сказать зрители – они сказали своими взглядами, своими горящими глазами, где-то смехом, где-то слезами. Мы очень благодарны всем, кто пришёл, так как для любого танцора – профессионального, непрофессионального главное – это зритель, самое главное – это аплодисменты», - такими словами поблагодарила всех руководитель коллектива «Шаг вперед!» и танцевального клуба «Латинский квартал» - Полина Бурмистрова и пригласила в «Латинский квартал» и «Шаг вперёд!» всех желающих танцевать, в независимости от того, был опыт занятий танцами, или нет.

Хорошее настроение, подаренное ансамблем «Латинский квартал» останется надолго. Здоровья, радости, красоты, совершенства и мира!