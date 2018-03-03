Выставка Елены Котелевской открылась в Краснодаре

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В Краснодаре открылась выставка художницы, преподавателя кафедры академического рисунка и живописи Елены Котелевской. В экспозиции представлены работы, которые написаны с 2011 по 2017 год. Они посвящены пейзажам Италии и Греции, красивым местам Краснодара. Есть среди полотен и натюрморты. Ее картины написаны в стиле импрессионизма.

Экспозиция "Вчера, сегодня, завтра" представлена в фойе концертного зала Краснодарского государственного института культуры.

Елена Котелевская преподает в институте культуры с сентября 2017 года. Ее работы были представлены на краевых, всероссийских и международных выставках. Работы автора находятся в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко, в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики, а также в частных коллекциях в России, Германии и во Франции.

Источник: Пресс-служба ректора КГИК