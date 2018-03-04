Первый тематический парк страны – «Сочи Парк» открывается 23 марта

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В весенне-летнем сезоне 2018 г. гостей «Сочи Парка» ждет много сюрпризов, среди которых невероятные масштабные шоу, ежедневные карнавалы, обновленная анимация, интерактивы с гостями.

В новом формате зрители так же увидят уже полюбившиеся представления. Например, обновлено будет шоу фонтанов. Традиционно продолжатся спектакли в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, постановки в детском театре, игры и квесты в Резиденции Бабы Яги и другие развлечения.

Для максимального удобства посетителей к открытию «Сочи Парка» запускается новое мобильное приложение. Теперь мобильная версия не только информирует о событиях, но и прокладывает оптимальный маршрут по Парку, развлекает видео со сказочными героями. Пользуясь приложением, гости смогут планировать свой день - уведомления предупреждают о начале всех мероприятий, а так же делиться с друзьями в соцсетях короткими роликами с любимыми обитателями Парка.

Кстати, теперь посещение парка станет еще доступнее для всех желающих. Специально к весенне-летнему сезону-2018 разработана оптимальная тарифная сетка. Новые интересные предложения появятся уже летом.

Елена Тамбиева, начальник отдела продаж «Сочи Парка», рассказывает:

«В новом сезоне мы учтем пожелания наших гостей и разработаем весьма привлекательные предложения по тарифам на посещение «Сочи Парка». Изменения вступят в силу летом и наверняка понравятся посетителям. А в весеннее время будут действовать дневной (1250 руб.) и полный (1550 руб.) тарифы. Отмечу, до конца мая мыпродолжаем работать с детскими группами, школьными классами от 10 человек, для них действует специальная цена - 800 рублей за ребенка, двое сопровождающих с группой проходят бесплатно. Кроме того, до конца мая продолжается акция «За пятерки в Сочи Парк», по которой отличники при предоставлении справки об успеваемости могут посетить парк бесплатно».

Источник: АО «Сочи Парк»