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А в Новороссийске – цветочное настроение!

В первые дни весны в галерее «АртЪвертикаль» городского театра открылась персональная выставка художницы Н. Скрынниковой «Пейзажи и натюрморты».

Надежда Ивановна – новороссийский художник, преподаватель живописи и академического рисунка, дизайнер интерьеров, член союза художников России. В её творчестве преобладают такие жанры как графика, пейзаж, жанровая композиция и натюрморт. А основные техники, в которых выполнены работы Надежды – это масло, акварель и пастель. С 1984 года художница принимает участие во всевозможных выставках – городских, краевых, межрегиональных и всероссийских.
Тематика и подбор произведений на выставке – подарок художницы новороссийским женщинам к наступающему международному женскому дню. Пред взором посетителей открылись шикарные букеты: весенние цветы, сирень, пионы, гиацинты. Выставка очень романтичная и вдохновляющая! Ощущение такое, что в зале витает аромат цветов, вот-вот слетятся пчёлы и бабочки. Кроме флористики, посетителей порадовали пейзажи Венеции.

Все посетители с удовольствием оставляют свои отзывы и интересуются возможностью приобретения полотен. Выставка будет работать весь март, приглашаются все любители живописи и цветов!

Источник: Управления культуры г. Новороссийска

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Категория: Новости / Культура

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