Президентская библиотека – к Чемпионату мира по футболу

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К Чемпионату мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, Президентская библиотека представит несколько интересных проектов. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС, рассказал генеральный директор Президентской библиотеки Александр Павлович Вершинин.

Первый из запланированных проектов – новая коллекция, формирование которой ведётся в настоящее время. На данный момент она насчитывает около 700 единиц хранения. В ней широко освещена тема футбола: от истории до теории и практики. Среди представленных материалов – официальные и архивные документы, книги, периодические издания, изобразительные материалы, предметы коллекционирования. В том числе можно будет ознакомиться с уставами спортивных обществ до 1917 года, а также с первыми правилами игры. Хронологические рамки документов – с 1852 по 2018 год (по истории спорта), с 1903 по 2018 год (по футболу). Коллекцию планируется пополнять регулярно.

Также на портале будет представлена книга известного спортивного журналиста, историка футбола Юрия Лукосяка «Футбол: первые шаги, 1860–1923: в честь 100-летнего юбилея российского футбола, родиной которого является С.-Петербург», в которой представлены факты, кардинальным образом меняющие представление о зарождении российского футбола. На пресс-конференции эту тему затронул и Александр Вершинин: «У футбола есть своя интересная история. И, например, когда мы обсуждали итоги турнира „Кубок конфедераций“, нам вдруг сказали, что вообще российский футбол зародился в Санкт-Петербурге. До этого мы считали, что это произошло в Москве, Орехово-Зуево. А оказалось, что в Санкт-Петербурге. И первый матч состоялся в 1897 году на Васильевском острове, между двумя петербургскими командами».

Второй проект Президентской библиотеки к Чемпионату мира по футболу – выставка. Планируется, что она будет состоять из трёх блоков: «История футбола в Российской Федерации в целом и в городах-участниках Чемпионата мира по футболу – 2018», «Изменения, произошедшие в городах-участниках Чемпионата мира по футболу – 2018 в связи с чемпионатом: новые спортивные объекты, новая городская инфраструктура, социальные мероприятия в сфере спорта», «Волонтёрское движение и Чемпионат мира по футболу – 2018».

Как отметил Александр Вершинин, сейчас Президентская библиотека получает материалы, связанные с организацией и проведением чемпионата мира из городов, где будут проводиться футбольные матчи. Участие в выставке наряду с городами-организаторами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года примут также региональные центры Президентской библиотеки, которые уже вовлечены в эту совместную работу.

В дальнейшем планируется, что выставка будет представлена в электронном фонде Президентской библиотеки в формате документального фильма либо как трёхмерный виртуальный тур с возможностью доступа к описанию экспонатов выставки.

Кроме того, к Чемпионату мира по футболу Президентская библиотека планирует проведение крупных мероприятий на своей площадке. Также ожидается, что фонд Президентской библиотеки пополнят уникальные документальные фильмы, посвящённые спортсменам из Карачаево-Черкесской республики.

Источник: С уважением, пресс-служба Президентской библиотеки