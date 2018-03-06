Звезда «Универа» смутила поклонников бесстыжим фото

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Настасья Самбурская показала фото с отдыха. На снимке скандально известная актриса позирует в необычном ракурсе, который сильно взволновал общественность.

Настасья Самбурская отдыхает в Дубае. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в купальнике.

Настасья решила выделиться на фоне прочих знаменитостей и снялась в весьма необычных позах. К примеру, на одном фото актриса запечатлена стоящей в планке.

А вот второй снимок буквально потряс общественность. На снимке Самбурская лежит в шезлонге на животе, раздвинув ноги и раскинув руки.

"Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда", – подписала публикацию довольная Настасья.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к фотографии. Кто-то рассыпался в комплиментах, а кто-то раскритиковал Самбурскую за излишнюю откровенность. Нашлись подписчики, пристыдившие артистку.

"Вот это я понимаю-настоящие фото: тапочки, полотенчики – все как у людей. А то иногда складывается ощущение что некоторые звезды с проффотографом на пляже загорают", "Вот это окорочка", ""Упаси Господь!", "Позор!" – высказались подписчики.

Источник: https://www.nur.kz/1720269-zvezda-univera-smutila-poklonnikov-besstyzim-foto.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=breaking