Выставка «Губернский Новороссийск на страницах печати»

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В Новороссийском историческом музее-заповеднике начала работу первая экспозиция из цикла «Листая страницы истории».

На открытие выставки «Губернский Новороссийск на страницах печати» собрались сотрудники библиотек и муниципального архива, журналисты, краеведы.

Представляя экспозицию, директор музея-заповедника Л.А. Колбасина рассказала о новом проекте, подготовленном сотрудниками отдела истории города. Разработанный ими цикл выставок – это подарок Новороссийску в честь его 180-го дня рождения, который город-герой будет отмечать 12 сентября 2018 года.

Цикл включает разноплановые выставки, в которых будут представлены отдельные стороны жизни города.

Заведующая отделом истории Л.Н. Рыбина обратила внимание гостей на экспонаты, впервые покинувшие хранилища, ради дня рождения Новороссийска. Среди них газеты конца ХIХ – начала ХХ веков: «Новороссийский листок», «Черноморский голос», «Черноморский край», «Черноморское прибережье», отчеты городской Управы, порта и другие. Газеты в тот период были главным средством массовой информации и активно влияли на умонастроения читателей. Разнообразная пресса отражала события в городе, губернии, стране и за рубежом.

Также посетители выставки смогут подробно рассмотреть карту Черноморского побережья и план Новороссийска 1896 года.

Библиографическим раритетом является сегодня труд А. В. Верещагина «Путевые заметки по Черноморскому округу», изданный в 1874 году. В нем приводятся разнообразные, порой уникальные сведения, интересные наблюдения и личные суждения автора.

На выставке представлены путеводители и других авторов. Их многочисленность свидетельствует о популярности нашего региона. Благодаря им, можно восстановить навсегда утраченные приметы Новороссийска: названия улиц, расположение гостиниц, различные цены, включая услуги извозчиков и морских купален, расписание пароходов на Крым, в Турцию и европейские порты. Это настоящая энциклопедия жизни и нравов губернского города.

Есть на выставке и подлинные открытки с видами Новороссийска, а также экземпляры самого массового тогда журнала «Нива» с фотографиями новороссийской боры, о которой писали все, без исключения, путешественники.

Выставка «Губернский Новороссийск на страницах печати» будет работать до начала мая 2018 года.

Источник: Минкульт Краснодарского края