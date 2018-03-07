Фонд Президентской библиотеки раскрывает историю «женского вопроса» в России

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В канун 8 Марта Президентская библиотека предлагает перелистать электронные страницы изданий, исследующих, как менялось в России представление о социальной роли женщины и её правах.

В раритетных книгах из фонда Президентской библиотеки эта сфера рассматривается не только со стороны закона, но и интерпретируется философами, опирающимися на христианские ценности. Так, скажем, в книге В. Розанова «Семейный вопрос в России» (1903), имеющей непосредственное отношение к правам женщин, говорится: «Семья – явление; первая Богу церковь на земле. <…> уважение семьи… должно быть, конечно, не юридическим, а нравственным и выразиться во всеобщей готовности помочь, посоветовать, во всех видах ей послужить…». Учёный настаивает, что при выработке законов должна учитываться «самая наличность семьи, как нравственной и авторитетной силы, как уважаемой силы».

О «долголетнем, теремном затворничестве русской женщины, сковавшем её волю, способности, развитие, отнявшем у неё все человеческие права, кроме единственного – деторождения» пишет исследовательница М. Дитрих в труде «Русская женщина великокняжеского времени»(1904).

В электронной копии книги Н. Благоразумова «Права и значение женщины в историческом их проявлении» (1880) говорится о том, что женщину стали уважать и принимать на равных только благодаря религии: «…Христианство сняло с женщины печать отчуждения и унижения и приобрело ей полное право на уважение и доброе сочувствие, засвидетельствовав и освятив всесторонность её человеческих достоинств и нравственных сил, которые не только не уступают мужским, но в иных случаях и отношениях жизни способны даже превзойти их».

Очевидно, примерно таких же воззрений придерживался первый император России Пётр I, который, проводя в государстве глобальные реформы, подтолкнул к прогрессу и женскую половину России. Помимо указов и распоряжений в этой сфере, на неё, несомненно, воздействовал и успешный второй брак Петра Алексеевича. «Брак Петра с Екатериною был важен в общественном отношении, – отмечает В. Иконников в историческом очерке „Русская женщина накануне реформы Петра Великого и после нее“ (1874), – она была чужда обычаям русского терема и потому не могла не содействовать собственным примером дальнейшему развитию женской свободы. Она была любезною хозяйкою и в отсутствии Петра не раз являлась распорядительницей придворных торжеств. <…> Пётр Великий обусловил появление женщины в общественных местах и домашних собраниях новым платьем; дамы скоро примирились с иностранным платьем; удовольствия, доставленные женщине выходом в свет, стоили того, чтобы пожертвовать старинным платьем. <…> Любознательность и общительность в женщине были возбуждены».

Достижения Петра Великого в вовлечении женщин в общественную жизнь отмечает и В. Михневич в книге «Русская женщина XVIII столетия: исторические этюды» (1896): «С лёгкой руки историков-апологистов петербургского преобразовательного периода пошло ходить по свету устойчивое мнение про успехи женской самостоятельности; отмечен её рост в общественно-правовом и умственно-культурном отношениях. Это несомненно верно».

Годы начала активного вовлечения женщин в общественную жизнь России представлены редкими прижизненными изданиями Клары Цеткин: «Экономическое положение женщины» (1897) и «Русская женщина в борьбе за свободу» (1900), которые хранятся в фонде Президентской библиотеки. В 1910 году на Второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене, именно Цеткин предложила учредить Международный женский день.

О том, какое отношение к женщинам сложилось в первые годы советской власти, рассказывает ряд изданий начала прошлого века, например, «Права трудящейся женщины по советским законам» (1925): «Для заключения брака никаких формальностей, всё очень просто и легко. Так же легко и просто развестись. Ибо нельзя же в самом деле считать, что люди, раз поженившись, век должны жить вместе. По Советскому закону развод совершается без всяких затруднений, даже при желании одного из супругов – всё равно, жены или мужа. Они получают выписку из подотдела, где регистрировались, и делу конец, брак прекращён», – толкует издание законы 1925 года.

Являясь уникальным электронным хранилищем материалов по истории российской государственности, частью которой стал так называемый женский вопрос, Президентская библиотека предоставляет возможность всесторонне его исследовать. Различные интерпретации этой проблемы свидетельствуют о том, что она не теряет актуальности и в наши дни.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки