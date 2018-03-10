Участник конкурса «Ты супер!»: каждый из участников – уже победитель

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Как изменилась жизнь участников конкурса «Ты супер!» в эфире радио Sputnik рассказали сами конкурсанты.

Второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» привлек внимание во всем мире. Проект организован телеканалом НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Как изменилась жизнь конкурсантов, чего они ждут от проекта и чем планируют заниматься дальше - в эфире радио Sputnik рассказали сами участники. По словам Максима Гнатюка из Молдовы, конкурс очень сплотил всех ребят.





«Раньше я позиционировал себя как более скованного исполнителя, я просто стоял на сцене, сейчас могу использовать хореографию. Это главное изменение. На нашем проекте мы сплотились как команда, это мне нравится. Я читаю много комментариев, это непривычно. Чувствуется высокий профессионализм со стороны тех, кто с нами работает, внутри появляется сильная мотивация. Не хочется подвести свою семью, свою страну. Многих артисты постигает время, когда пробегает чувство звездной болезни. Я тоже был жертвой этого, пою я давно, тогда я был ребенком. Главное – воспитание человека, он должен осознавать, что это лишнее. Прививка от звездной болезни – самообладание. Если переполняет гордость от перспектив, которые нам даны, стараюсь держать это под контролем», – рассказал Максим.

На этом конкурсе не нужно что-то доказывать, поделилась своими впечатлениями в эфире радио Sputnik Мехрона Гайбуллоева из Таджикистана. Популярность в соцсетях и так зашкаливает.

«В Instagram, «ВКонтакте» у меня стало куча подписчиков. Пишут разные люди, которых я не знаю. Это очень мило, приятно. Самое главное, меня поддерживают два моих лучших друга. На проекте мы стали как семья. Даже когда нам говорят, что мы звезды, я этого не чувствую. Я хочу быть простой девушкой, которая поет, которая помогает другим, просто живет для себя. Я хочу добиться всего не для показухи, а для себя. Каждый из участников – уже победитель, это самые талантливые, искренние дети. Я пришла сюда для себя, чему-то научиться. Была готова уйти с первого тура, но докажу, что бывают люди, которые достойны большего. Я очень люблю Таджикистан, но хочу уехать, хочу стать достойной певицей в Москве. Я подражаю Ани Лорак и Полине Гагариной», – рассказала Мехрона.



Участнику из Латвии Артему Семенову пришлось сильно поменять режим дня. Но это того стоит.

«Мне было очень сложно перестроиться. У себя дома, в Латвии я учусь в школе дистанционного обучения, просыпаюсь в час дня. Тут строгий режим: отбой в 10 вечера, завтрак в 9 утра. Приходится вставать рано, чтобы плотно поесть, идти на репетиции. Силы нужны на весь день, чтобы ходить на хореографию, на вокал. Если ты будешь спать до 12, просто проспишь свой час успеха. Звездная болезнь – неотъемлемая часть карьеры любого артиста, но в нашем случае еще слишком рано считать себя звездой. Некоторых из нас еще вообще не показали в эфире, было бы странно зазнаваться, считать, что мы лучше, чем другие. Прививка от звездной болезни – наш педагог, Наталья Николевна. Она строгая, крутая, сможет опустить обратно на землю, чувствуешь уровень профессионализма человека. Она работает с такими людьми, а тебе посчастливилось провести хотя бы 15 минут в день с этим человеком, который даст советы. Все мы достойны быть во втором туре, пройти дальше. У кого-то мощнее голос, у кого-то харизма, кто-то круче смотрится на сцене, кто-то берет ноты, который не может взять другой. Я хочу быть ближе к Западу, там музыкальная сфера развита больше, чем в России. Там больше перспектив. Лучшие тексты пишутся в Америке, Англии. Швеция – просто гигант мировой музыки, там много продюсеров и авторов, которые делают мировые хиты. Я влюбился в Москву, но западная культура мне ближе, душа тянет туда», – рассказал Артем.



Участница из Белоруссии Вера Ярошик решила кардинально изменить планы на жизнь.

«Я не знала, на что я иду. Подготовка, репетиции мне очень нравятся. Я чувствую себя здесь комфортнее, потому что рядом со мной живут люди, похожие на меня. Они связали свою жизнь с музыкой, поют. Еще рано ощущать звездную болезнь, мы не добились многого в жизни. Я люблю людей, которые меня смотрят, я им благодарна. Я пою и хочу доказать себе и близким, что что-то могу. Все наши дети морально готовы к какому-то разочарованию, чтобы потом не чувствовать себя еще хуже. На конкурсе нужно брать не только голосом и харизмой. Ты должен раскрыться, как открытая книга, чтобы люди тебя поняли. Если люди тебя поймут, тебе повезло, ты прошел дальше. Раньше я хотела поступить в Минск в Университет культуры. Теперь я хочу поступить в Москву, в Гнесинку. Хочу все начинать с России. Я люблю английский язык, хотела бы записать авторскую песню на английском. Это очень сложно, но я поставлю себе цель и добьюсь этого», – рассказала Вера.

Источник: https://ria.ru/radio/