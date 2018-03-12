В НОВОРОССИЙСК ЕДЕТ УЖАСТИК!

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Ужастик, триллер, хоррор – этими киножанрами оперируют искушённые зрители, пытаясь определить жанр спектакля «Девочка из переулка. Хэллоуин», который приглашён к участию в XVI Фестивале театров малых городов России.

Он пройдёт в Новороссийске в начале июня. Постановку привезут из Каменска-Уральского, третьего по величине города Свердловской области. Спектакль с Урала, но его постановщик – из Латвии. Галина Полищук – русскоязычный режиссёр, родившаяся в Прибалтике. Больше того, одну из ведущих ролей (Фрэнк Хэллет) исполняет известный европейский актёр Андрис Булис.

Для артистов Каменск-Уральского театра возможность побывать в Новороссийске вдвойне значимое событие, поскольку город является родным для артиста театра Геннадия Ильина безвременно ушедшего в апреле прошлого года. Его прах, согласно завещанию, был развеян над акваторией Цемесской бухты прошедшим летом. Роль в «Девочке…», по странному стечению обстоятельств, стала последней для артиста. Его герой, болеющий неизлечимой болезнью, по ходу действия, уходил в море и уже не возвращался. Творческий состав театра собирается «побывать на могиле» коллеги и положить цветы на воду. Роль Геннадия Ильина сейчас исполняет заслуженный артист РФ Вячеслав Соловиченко.

Спектакль «Девочка из переулка. Хэллоуин» поставлен в марте 2017 года. Галина Полищук - автор уже побывавшего в 2016 году на этом же фестивале (в городе Вольске Саратовской области) спектакля «Лодочник». Это история о русскоязычной девочке, оставшейся без родителей на северном побережье Соединённых Штатов Америки. «Писатель с дочерью снимают дом на берегу моря, в отдалении от всех… Отец, почему-то, очень часто отсутствует. Беззащитностью подростка готовы воспользоваться многие… Стремление обрести своё счастье сталкивается с жестоким миром взрослых. Пугающая безысходность. Но вместе со страхом в жизнь девочки нежданно проникает первая любовь» - так анонсирует свой спектакль Драма Номер Три – труппа Каменск-Уральского городского театра. Постановка вошла в длинный список федеральной театральной премии «Золотая маска».

Фестиваль театров малых городов России – будет проходить в 16-ый раз. Он находится под эгидой московского Театра наций, художественным руководителем которого является народный артист РФ Евгений Миронов. Особенность фестиваля в том, что каждый раз он проходит в разных городах, а творческие коллективы театров, приглашённых в конкурсную программу, имеют возможность быть на фестивале от начала до конца и участвовать в обширной программе актёрских тренингов и семинаров театральных специалистов. Победитель фестиваля имеет возможность показать своё творение в Москве на сцене Театра наций. Драма №3 участвует в Фестивале ТМГР пятый раз.

Источник: отдела по связям с общественностью театра "Драма Номер Три" города Каменска-Уральского