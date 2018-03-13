/Культура/

Во вторник, 13 марта, СМИ сообщили, что на 50-м году жизни скончался российский актер Олег Граф. Об этом сообщило агентство RT на русском.

По полученным данным, артист ушел из жизни в понедельник, 12 марта. Издание Газета.ru отмечает, что актер закончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы.

Олег Граф принял участие в съемках многих фильмов и сериалов военной тематики.

В настоящее время причина смерти артиста не сообщается, дата церемонии прощания будет известна позднее.

Источник: https://inforeactor.ru/139391-na-50-m-godu-zhizni-skonchalsya-rossiiskii-akter-oleg-graf?from=push&utm_source=push