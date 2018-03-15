36 учреждений культуры Кубани будут обновлены в рамках федерального проекта «Культура малой Родины»

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В Краснодарском региональном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошло заседание рабочей группы по вопросу реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Модератором мероприятия выступила Светлана Бессараб, координатор проекта «Культура малой Родины» в Краснодарском крае, депутат Госдумы. Участниками мероприятия стали - депутат Госдумы Владимир Синяговский, представители министерства культуры Краснодарского края и члены общественного совета проекта.

В этом году культурный проект был модернизирован и на этот раз в поле его реализации войдут не только Дома культуры. Проект "Культура малой Родины" охватит — поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в малых городах, детских и кукольных театров, домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек, а также развитие детского историко-познавательного туризма, закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств.

«В этому году, от Краснодарского края в проекте участвует 36 учреждений культуры - это досуговые центры, театры малых городов и детские театры в 26 муниципальных образованиях региона. В целом, заявлено финансирование на сумму более чем 87 миллионов рублей консолидированного бюджета. На сегодня, заявки от учреждений уже поданы и начат первый этап реализации проекта. - сообщила в ходе заседания координатор регионального проекта, депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Цель нашего проекта - расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности подрастающего поколения».

«Нам вместе с исполнительной властью надо провести мониторинг состояния учреждений культуры края и внести на федеральном уровне предложения по финансированию капитальных ремонтов Домов культуры» - отметил Владимир Синяговский.

Муниципальные образования, в которых будет реализован федеральный проект по основанию досуговых центров: Апшеронский район, Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевический, Динской, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Крыловской, Новокубанский, Приморское-Ахтарский, Северский, Староминской, Темрюкский, Томашевский, Туапсенский районы. Театры Армавира и Туапсе станут участниками проекта и три детских театра города Краснодара.

Напомним, что в 2017 году в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» в Краснодарском крае удалось обновить материально-техническую базу 29 досуговых центров.