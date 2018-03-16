Стартовал «Суздальфест» - 2018

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Стартовал Главный анимационный форум страны – XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино (Суздальфест).

Ежегодно на него приезжает более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также «свободных художников», студентов профильных учреждений и простых ценителей мультфильмов. В течение пяти дней всем предоставлена возможность насладиться российской анимацией.

В этом году было прислано рекордное количество мультфильмов — более трех сотен. Лучшие работы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах отбирала селекционная комиссия: Дмитрий Геллер, Дмитрий Наумов, Екатерина Соколова, Софья Кравцова, Леонид Пожидаев.

«ВКУСНая анимация» -тема фестиваля этого года, воплощена главным художником Суздальфеста Валентином Телегиным в официальном плакате. Ролик «Секретный ингредиент» Натальи Оленченко как лучшая присланная работа стал официальной заставкой ОРФАК на весь год и будет предварять все фестивальные показы. Подведены итоги конкурса для детей «Мультёнок», приуроченного к Чемпионату мира по футболу. Победителем, придумавшим лучшего героя для мультфильма, стал Максим Кайгородов (13 лет) из Воронежской студии мультипликации «Хамелеон» с работой «Ох, мамочки!». В качестве приза он приглашён на фестиваль, а его персонаж оживет в мультфильме, который будет создан на анимационной студии в дни смотра.

В конкурсную программу комиссией было отобрано 108 работ. В конкурсе участвуют 8 дипломных работ и дебютов, а также 13 учебных фильмов, многие из которых созданы студентами и выпускниками ведущих кинематографических вузов и анимационных студий страны.

Короткометражная программа: 31 картина. За главный приз в своей категории будут бороться 6 анимационных полнометражных фильмов. Прикладная анимация: 22 работы, среди которых есть заставки фестивалей и премий, рекламные ролики. В рамках фестиваля будут объявлены номинанты Национальной анимационной премии «Икар», которая вручается ежегодно в День российской анимации – 8 апреля.

Пройдет всероссийская акция «Открытая премьера». Одновременно с гостями Суздаля жители разных регионов уже смотрят новые мультфильмы и выбирают фаворитов, которые будут отмечены на церемонии закрытия фестиваля 17 марта. Показы идут на 500 площадках в 353 городах и населенных пунктах 35-ти субъектов Российской Федерации. Ожидается, что фестивальные программы посмотрят более 100 тысяч детей и взрослых.

Мультфильмы Суздальфеста уже транслируются в 62 залах двадцати населенных пунктов области и на 41 экране Владимира. Поддержку акции также оказал проект «КиноДетство», привлекший к участию свою сеть из 84 библиотек и 52 кинотеатров в 18 регионах страны.

По традиции программа Суздальфеста включает ряд творческих и деловых мероприятий:



* Мастер-класс Микаэля Дюдока де Вит (Голландия-Великобритания).

Прославленный голландский режиссер анимационного кино, покоривший весь мир своими короткометражными шедеврами «Монах и рыбка» (номинация на Оскар-1995), «Отец и дочь» (Оскар-2001) и авторским полнометражным фильмом «Красная черепаха» (номинация на Оскар-2017), впервые приезжает в Россию. Зрители и коллеги-аниматоры, уже давно знакомые с творчеством Микаэля Дюдока, смогут встретиться с художником.



* Молодая швейцарская анимация.

Международная секция Суздальфеста предлагает вниманию нашей публики коллекцию студенческой анимации из Швейцарии, которую представляет профессор Люцернского университета прикладных наук и искусств Отто Альдер (Otto Alder).

* Специальный показ полнометражного фильма «Гофманиада».

Студия «Союзмультфильм» представляет на площадке Суздальфеста полнометражный кукольный мультфильм по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана, который выйдет в российский прокат в 2018 году.

* Ярмарка анимационных проектов детских писателей.

Третий раз в рамках деловой программы фестиваля пройдет «Ярмарка сценариев» — идея «Ярмарки» выросла из многолетних семинаров детских писателей по литературному сценарию в рамках Суздальфеста. За десять лет сотрудничества Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ по идеям и сценариям детских писателей, побывавших на фестивале, вышло уже много мультфильмов. Помимо обсуждения проектов состоится мастер-класс режиссера Марии Степановой по сценарному мастерству.



* Презентация Ассоциации детских студий мультипликации.

Традиционно в рамках фестиваля состоится встреча руководителей детских анимационных студий со всей страны, на которой будет презентована новая организация — Ассоциация детских студий мультипликации.



* Презентация проекта «КиноДетство.рф».

Впервые гостям и участникам фестиваля будет представлен проект «КиноДетство», в рамках которого реализуется программа «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей».



* Презентация Фестиваля детских СМИ «Волшебное слово».

Исполнительный директор Союза издателей «ГИПП» Елена Шитикова и шеф-редактор линейки журналов для детей издательского дома «Собеседник» («Мульт и Мир», «Развивашка», «Твой журнал на все каникулы») Марина Матьянова расскажут о Фестивале детских СМИ «Волшебное слово» и объявят о двух этапах специальной номинации фестиваля под названием «Почтальон».



* Панель «Рекомендации по созданию семейного и детского контента для YouTube и YouTube Детям. История успеха партнеров».

Сотрудники крупнейшего в мире видеохостинга расскажут о новых трендах в интернет-вещании и особенностях управления контентом для детей, а топ-менеджеры ведущих студий-партнеров поделятся секретами успешного сотрудничества с компанией Google.



* Ретроспектива к юбилеям Студии «Пилот» и Школы-студии «Шар».

В этом году отечественное анимационное сообщество отмечает два серьезных юбилея – 30-летие первой независимой российской студии «Пилот», созданной Александром Татарским, и 25-летие уникальной школы-студии аниматоров-режиссеров «ШАР» под руководством Андрея Хржановского.



* Презентация возможностей свободного программного обеспечения

для построения легального и независимого производства анимации и его преимуществ перед «коммерческим» и «бесплатным». Отечественные разработчики представят свои достижения в области использования свободного программного обеспечения и отдельно остановится на рассмотрении возможностей свободной программы для 2D-анимации OpenToonz, которая на протяжении многих лет использовалась студией Ghibli (Япония).



* Презентация съемочного оборудования для stop-motion анимации.

Руководитель единственной в СНГ компании-производителя оригинального оборудования, инструментов и материалов для stop-motion анимации, представит разработанную инженерами компании линейку простых и функциональных мультстанков и съемочного оборудования, опробованных в реальном производстве и получивших исключительно положительные отзывы аниматоров.



* Мастер-класс по кукольной анимации Игоря Хилова.

Один из наиболее самобытных художников-изготовителей кукол расскажет о хитростях профессии и поделится собственными профессиональными секретами оживления героев кукольной анимации.



* Объявление номинантов IV Национальной анимационной премии «Икар»

состоится 16 марта. Премия была учреждена как профессиональный кинематографический приз за достижения в области анимационного кино и вручается ежегодно за российские анимационные фильмы и работы в российских анимационных фильмах, созданных или обнародованных в календарном году, предшествующем проведению конкурса.



* «Кампус» —

площадка для презентаций ведущих анимационных школ страны. В этом году в «Кампусе» принимают участие пять профильных учебных заведений: ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии) имени С.А. Герасимова; СПбГИКиТ (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения); Школа-студия «ШАР», Школа дизайна НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) и Театральный художественно-технический колледж (г. Москва). В этом году в «Кампусе» начинающие деятели анимационного кино, студенты и выпускники профильных учебных заведений смогут сами презентовать собственные творческие интересы и возможности перед потенциальными работодателями — представителями студий.



* Мобильное приложение «Суздальфест».

Полное расписание и каталог фестиваля доступны в мобильном приложении. Ищите ведущие на скачивание приложения QR-коды на задних обложках каталога и расписания, а также на рекламных баннерах фестиваля.



* «Вкусные старты».

Гастрономическая направленность нынешнего фестиваля получит продолжение в спортивно-кулинарном мероприятии, которое состоится 17 марта в полдень на площадке перед Турцентром.



* Торжественная церемония закрытия и награждения призеров

состоится 17 марта, в 17:00. После церемонии будут показаны фильмы-призеры фестиваля.



Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации.

Источник: Материал предоставлен Ольгой Лаптевой