Прекрасное зеленое

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В Геленджике откроется выставка школы-студии дизайна и архитектурного творчества «IQ-DESIGN».

Преподаватели школы-студии провели уникальный педагогический эксперимент, в ходе которого дети осмыслили экологические проблемы планеты и выразили это в художественной форме и арт-объектах.

В основе концепции выставки лежит идея о необходимости воспитания интеллектуально-творческой личности, способной видеть и тонко воспринимать красоту, ценить и беречь окружающий мир. Развитие ребенка через дизайн-деятельность позволяет сохранить в нем инициативу и творческий порыв, а также формирует чувство ответственности за мир, в котором он живет.

На выставке будут представлены архитектурные фантазии в стиле биофутуризм, графические проект-фантазии, инженерная графика и фотозона. Торжественное открытие выставки состоится 17 марта в 16.00 в городском выставочном зале.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик