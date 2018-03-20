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Праздник «Хина мацури» отметили в Геленджике

Мероприятие прошло в рамках перекрестного года России и Японии в детской сельской библиотеки №5 для школьников Архипо-Осиповки.

Праздник «Хина мацури», который в русском переводе называется «Праздник девочек», - один из красивейших и старейших в японской культуре.

На праздник девочки облачились в японские наряды наподобие кимоно, а сотрудники библиотеки рассказали много нового и интересного о японской культуре. Завершилось мероприятие чайной церемонией и вручением подарков.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Культура

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