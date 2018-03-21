Уральский театр возьмем в труппу новороссийского артиста

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В спектакле «Девочка из переулка. Хэллоуин» играет палевый хомяк. Ему около двух лет. Театралы зовут его Жорик, а в спектакле он - Гордон.

Однако перевезти грызуна из Каменска-Уральского Свердловской области в Новороссийск довольно проблематично. Поэтому руководство Драмы Номер Три будет искать животное у местного населения или обратится в зоомагазин.

По сюжету пьесы хомяк Гордон живёт в доме русскоязычной девочки, оставшейся без родителей на северном побережье Соединённых Штатов Америки. Беззащитностью подростка готовы воспользоваться многие. Однако среди множества страхов которые приходится здесь пережить, неожиданно вырастает первая любовь. Девочке встречается человек, которому она может доверить страшную тайну, скрытую в подвале большого дома.

Спектакль поставлен известным европейским режиссёром Галиной Полищук. В нем играет известный латвийский телеведущий, кино- и театральный актёр Андрис Булис. «Девочка из переулка. Хэллоуин» вошла в длинный список федеральной премии «Золотая маска» и была приглашёна к участию в федеральном фестивале, проходящем в начале июня в Новороссийске.

Фестиваль театров малых городов России будет проходить в 16-ый раз. Он находится под эгидой московского Театра наций, художественным руководителем которого является народный артист РФ Евгений Миронов. Особенность фестиваля в том, что каждый раз он проводится в разных городах, а творческие коллективы театров, приглашённых в конкурсную программу, имеют возможность быть на фестивале от начала до конца и участвовать в обширной программе актёрских тренингов и семинаров театральных специалистов. Победитель фестиваля имеет возможность показать своё творение в Москве на сцене Театра наций. Драма №3 участвует в Фестивале пятый раз.

Источник: руководитель отдела по связям с общественностью театра "Драма Номер Три" города Каменска-Уральского