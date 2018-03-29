Неизвестная сказка Корнея Чуковского – в фонде Президентской библиотеки

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31 марта 2018 года исполняется 136 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского – поэта, публициста, литературного критика, переводчика и, конечно же, одного из самых известных советских детских писателей.

На его сказках выросло не одно поколение. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Приключения Бибигона», «Федорино горе», «Айболит»… Но мало кто знаком сосказкой «Одолеем Бармалея!», которая находилась под негласным запретом более полувека. Электронная копия уникального издания размещена на портале Президентской библиотеки.

Последняя из цикла сказка о добром докторе Айболите и злом разбойнике Бармалее была написана в самый тяжелый для Советского Союза период Великой Отечественной войны – в 1942 году.

Чуковский в это время вместе со старшей дочерью и двумя внуками находился в эвакуации в Ташкенте, работал в Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям. Он не писал сказок уже около восьми лет, объясняя это тем, что «не хотел перепевать самого себя», но, ежедневно встречаясь с детьми, судьбы которых разрушила война, решился. Работа шла трудно. «Ночь. Совершенно не сплю. Пишу новую сказку. Начал ее 1-го февраля. Сперва совсем не писалось… Но в ночь на 1-ое и 2-ое марта — писал прямо набело десятки строк — как сомнамбула. Я писал стихами скорей, чем обычно пишу прозой; перо еле поспевало за мыслями. А теперь застопорилось. Написано до слов: Ты, мартышка-пулеметчик… А что дальше писать, не знаю», – жаловался в своем дневнике Чуковский в самом начале марта 1942 года. Это не удивительно: он волновался за своих сыновей Николая и Бориса и их семьи, с которыми его разлучила война.

1 апреля того же года Чуковский заносит в дневник: «День рождения. Ровно LX лет... Подарки у меня ко дню рождения такие. Боба пропал без вести. Последнее письмо от него – от 4 октября прошлого года из-под Вязьмы. Коля – в Ленинграде. С поврежденной ногой, на самом опасном фронте. Коля – стал бездомным: его квартиру разбомбили. У меня, очевидно, сгорела в Переделкине вся моя дача – со всей библиотекой, которую я собирал всю жизнь». Мрачные предчувствия не обманывали писателя: как станет известно позже, Боба – младший сын Чуковского Борис, – возвращаясь из разведки, погиб осенью 1941 года. Николай остался жив чудом: во время бомбежки он задержался из-за разводки мостов, а придя к своему дому, обнаружил, что от него остались лишь руины.

И «вот с такими картами на руках» Чуковский писал «веселую победную сказку»… Хотя «веселого» в борьбе жителей страны Айболитии: зайцев, белок, журавлей, оленей и прочих симпатичных и отважных зверюшек – против кровожадных шакалов, ягуаров и носорогов по главе с беспощадным и коварным Бармалеем было немного. Вот, например, каким в сказке предстает злодей: «Он стоит со своими удавами, / Со своими волками кровавыми, / Вкруг него павианы поганые /На траве развалилися пьяные. / Он стоит над веселыми селами, / Над полями стоит он веселыми / И бормочет бессмысленным голосом: / «Истребить! Погубить! / Уничтожить! Убить! / Погубить! Разбомбить! / Ни людей, / Ни детей – / Никого не щадить!»

Вся сказка – это военная хроника борьбы не на жизнь, а насмерть, в которой стреляют пулеметы, разрываются гранаты, грохочут пушки. Жители Айболитии вынуждены жить по законам военного времени. Когда враг разбит, поверженному Бармалею выносится приговор: «Ты предатель и убийца, / Мародер и живодер! / Ты послушай, кровопийца, / Всенародный приговор: / Ненавистного пирата / Расстрелять из автомата / Немедленно! / И сразу же в тихое утро осеннее, / В восемь часов в воскресение, / Был приговор приведён в исполнение».

Позже Чуковского нередко ругали за недетскую жесткость произведения. Но… какие времена – такие и сказки. По словам писателя, ему хотелось внушить даже маленьким детям, что «в этой Священной войне бой идет за высокие ценности мировой культуры, гуманизма, демократизма, социальной свободы». Чтобы рельефнее представить идейные цели войны, он использовал образ знакомого им доброго, мудрого, самоотверженного Айболита и «противопоставил ему разрушительную и подлую силу фашизма». И рассказал об этом на понятном каждому ребенку языке, связав сказочные события с тем, что дети ежедневно слышали по радио.

Еще не закончив работу, Чуковский читал детям отдельные главы и предлагал им придумывать названия к ним. Литератор не заигрывал с детьми – он действительно использовал их советы, готовя произведение к печати. Так, с придуманными вместе с ребятами названиями глав сказка вышла потом в «Пионерской правде».

Выносил Чуковский свою сказку и на суд взрослых, в том числе коллег по литературному цеху – Анны Ахматовой, Алексея Толстого, как и Чуковский, находившихся в то время в эвакуации в Ташкенте. В письме сыну Николаю Корней Иванович писал, что Ахматова, Толстой и другие «понимающие люди… говорят, что это будет лучшая моя сказка».

Сначала отрывки из сказки были опубликованы в газете «Правда Востока»; а в августе она была полностью напечатана в «Пионерская правде». В 1943 году сказка вышла отдельными книжками в Ереване, Ташкенте и Пензе (именно эти издания представлены на портале Президентской библиотеки).

«Одолеем Бармалея!» была написана в разгар Сталинградской битвы и принималась читателями и литературными критиками на ура. Но уже во второй половине 1943-го, года коренного перелома в Великой Отечественной войне, на нее обрушился шквал критики. Автора обвиняли даже в издевательстве над сводками Информбюро. В результате сказка была изъята из готовившегося к печати сборника Чуковского, и лично Сталиным вычеркнута из антологии советской поэзии к 25-летию Октябрьской революции. 1 марта 1944 года «Правда» опубликовала разгромную статью директора ОГИЗа П.Ф.Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского», в которой «Одолеем Бармалея!» признавалась не просто чепухой, а «политически вредной» чепухой: «Военная сказка К.Чуковского характеризует автора, как человека или не понимающего долга писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма».

Больше военная сказка К.И.Чуковского в Советском Союзе не переиздавалась. О борьбе отважных жителей страны Айболитии со свирепым бармалеевым войском забыли почти на полстолетия. Лишь в 1990-х годах сказка Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея!» вновь увидела свет.

С электронной копией уникального издания 1943 года сегодня можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. Всего фонды Президентской библиотеки насчитывают более 600 тысяч единиц хранения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки