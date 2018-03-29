Русский престол при царе Алексее Михайловиче Тишайшем

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29 марта 2018 года исполнилось 389 лет со дня рождения царя Алексея Михайловича (1629–1676) – второго государя из династии Романовых, взошедшего на российский престол; отца первого императора России Петра Великого.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», один из её разделов посвящён Алексею Михайловичу. В подборку включены редкие книги и документы, раскрывающие личностные особенности и характер правления этого самодержца.

«Явись среди взбаламученного московского общества такой культурный вождь, каким был Пётр Великий, – культурный перелом в московской Руси мог бы обозначиться раньше, чем это произошло на самом деле, – пишет С. Платонов в издании „Царь Алексей Михайлович“ (1913), электронную копию которого можно найти на портале Президентской библиотеки. – Но такового вождя не явилось. Напротив, во главе Московского государства стоял тогда любопытный и приятный, но более благородный, чем практически полезный правитель. <…> Современники искренно любили Алексея Михайловича. Самая наружность царя говорила в его пользу и влекла к нему. В его живых голубых глазах светилась редкая доброта».

Причём, как пишет И. Катаев в книге «Царь Алексей Михайлович и его время» (1901), доброта эта была деятельной: «Милосердие к ближним было отличительной чертой царя: оно было направлено на людей обездоленных, убогих. Почти каждый день на царском дворе раздавалась от царя щедрая милостыня, в праздник приглашали на „кормы“ – то бишь обеды».

Воспитание под надзором «дядьки» – боярина Бориса Морозова – наложило отпечаток на впечатлительного отрока. В 12-летнем возрасте у царевича была собственная детская библиотека, среди книг – лексикон (своего рода энциклопедический словарь), грамматика, космография. Наряду с любознательностью Алексей отличался редким православным благочестием: строго соблюдал посты и посещал церковные службы.

Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 году. В первые годы его царствования государством фактически управлял всё тот же боярин Б. И. Морозов. Основной заботой нового правительства стало пополнение государственной казны. С этой целью в 1646 году царским указом была повышена пошлина на соль, население перестало её покупать, и доходы казны упали. Соляной налог был отменён, но одновременно с податного населения стали взимать недоимки по налогам за два предыдущих года. В 1648 году массовое недовольство посадских людей в Москве привело к Соляному бунту. Было очевидно, что в стране необходимо проводить широкие преобразования.

В 1649 году Земский собор принял новый свод законов – «Уложение государя царя и великого князя Алексея Михайловича», которое оставалось основным законом Российского государства вплоть до 1830 года. Новый свод законов содержал нормы не только процессуального, но и государственного, гражданского, административного и уголовного права. Уложение серьёзно ограничило права духовенства, которое, за исключением патриарха и его служащих, отныне подлежало суду на общих основаниях и не могло приобретать вотчины. Для управления прежними вотчинами монастырей и духовенства учреждался Монастырский приказ. Это нововведение стало поводом для первых разногласий между монархом Алексеем Михайловичем и Никоном, который в 1652 году был возведён на престол патриархов Московских и Всероссийских. Молодой царь почитал патриарха, прислушивался к его советам, но со временем их отношения разладились.

«Нет сомнения, – пишет в сочинении „О России под державою дома Романовых до единодержавия Петра Великого“ (1858) А. Вейдемейер, – что смирением и кротостию Никон мог бы возвратить себе милость государя, снисходительного и добросердечного, но столь много прежде ему благодетельствовавшего; но Никон, напротив того, не смирялся духом, поступал высокомерно и торжественно проклинал своих врагов. Значение и влияние его на народ было сильно. Царь приказал собрать собор, которому изложили поступки Никона с требованием отрешить его от патриаршества».

И тем не менее «у царя Алексея Михайловича не было того, чем в высшей степени отличался Пётр Великий, – пишет И. Катаев в упоминавшейся выше книге, – не было твёрдости, самостоятельности характера. Он легко подчинялся влиянию других людей <…>, давал много власти людям, которые не заслуживали этого».

От треволнений разного толка государь отдыхал на своей любимой соколиной охоте и даже вёл своеобразные «записки охотника». В издании «Охотничий дневник царя Алексея Михайловича 1657 года», электронная копия которого находится на портале Президентской библиотеки, читаем: «Апреля в 25 день, в субботу, после раннего кушанья, ходил в поход на Тверские поля тешиться, а пришёл на последнем часу дня. И в тот день было пасмурно, а с четвёртого часу и до вечера шёл дождь с перемешкою».

Не будучи по характеру бойцом и реформатором в той мере, в какой предстанет вскоре перед русским народом его сын Пётр Великий, Алексей Михайлович, однако, стремился навести порядок в государстве. И это во многом удалось благодаря упоминавшемуся выше Уложению. При царе Алексее продолжилось колонизационное движение в Сибирь, прославившее Хабарова и других казаков. Были основаны города Нерчинск и Иркутск. Крупным достижением русской дипломатии во времена правления Алексея Михайловича было воссоединение Украины с Россией.

В коллекцию о династии Романовых включено около 900 единиц хранения. Среди них – официальные документы, мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты кинохроники, фотографии и живописные произведения, аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, исторические исследования, библиография и многое другое.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки