В станице Натухаевская прошёл конкурс «Голоса весны»

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Проводимый в Центре традиционной народной культуры и получивший широкую популярность Открытый конкурс вокалистов «Голоса весны» вновь, уже в шестой раз, собрал полный зал артистов и зрителей.

30 марта, на нашей сцене состязались более 120 участников (солисты и коллективы), в возрасте от 4 до 75 лет из Новороссийска, Анапы, Геленджика, п. Кабардинка, п. Архипо-Осиповка, п. Мысхако, с. Витязево. День был весьма насыщен интересными выступлениями, потрясающими эмоциями. Со сцены звучали музыкальные композиции разных жанров: артисты исполняли как академические произведения, так и песни военных лет, звучали как задорные народные песни, так и песни на иностранном языке, хиты современности.

Выступления конкурсантов высоко оценило компетентное жюри под председательством Алексея Петровича Щербаченко. Его коллеги - преподаватели по народному, академическому и эстрадному вокалу Сюсюка Анна Юрьевна, Мирная Елена Михайловна, Георгиева Елена Петровна отметили высокий уровень выступлений и творческий подъём участников конкурса. Конкурсанты выступали в номинациях «Эстрадный», «академический» и «народный вокал».

По результатам работы жюри были отмечены 15 участников дипломами Лауреата I степени. Представительница Новороссийска – Шутова Яна (ученица ДШИ Л.А. Гергиевой) получила Гран – При конкурса «Голоса весны».