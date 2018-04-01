"Литературный голос Кубани" определили в Краснодаре

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В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 30 марта, прошёл финал краевого фестиваля-конкурса "Литературный голос Кубани".

Десять финалистов защищали свои работы в двух номинациях: "Под белым парусом пера" и "Я этой книге отдаю свой голос".

Оценивало выступление конкурсантов жюри под председательством начальника отдела библиотекой, музейной и кинодеятельности министерства культуры края Татьяны Мячиной. В составе также: директор Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых Татьяна Хачатурова, председатель Краснодарского регионального отделения "Союз писателей Кубани" Светлана Макарова, декан информационно-библиотечного факультета КГИК Наталья Васькова, доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности Елена Лынник и другие.

В этот день для участников фестиваля выступили артисты института культуры: народный хор, вокалисты, музыканты и актеры.

В каждой номинации определили по три победителя.

"Я этой книге отдаю свой голос": первое место присудили Дарье Петропавловской из Краснодара, второе у Анны Чепцовой из Мостовского района, третье место заняла Анастасия Чернова из Армавира.

"Под белым парусом пера": первое место у Алены Хаматгалеевой из Кавказского района, второе у Елены Ярановой из Краснодара, третье у Анны Воробьевой из Лабинского района.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры