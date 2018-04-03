Новороссийцы откроют рот 7 апреля...

/Культура/

В Новороссийске пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот» в рамках шестого сезона чемпионата России.

По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок приз от партнера Чемпионата — литературной премии “Ясная Поляна”.

Членами жюри традиционно становятся известные и уважаемые люди города: писатели, актеры, сотрудники библиотек, а также для чистоты эксперимента приглашаются люди, которые не имеют к литературе никакого отношения. Чемпионат полон неожиданных моментов, подготовиться к нему заранее невозможно. Это всегда лотерея и драйв.

"Мы, чемпионат по чтению вслух "Открой Рот", очень любим читать и делать это в веселой компании. У нас не скучный книжный кружок. Мы соревнуемся и побеждаем, читаем классику и провокационную современную литературу. Мы заражаем любовью к чтению и собираем единомышленников по всей России. Нам интересен каждый участник, от 18 до бесконечности." - заявляют организаторы.

Чемпионат по чтению вслух не имеет ничего общего со скорочтением, главная задача – быстро вникнуть в незнакомый текст с листа и прочитать его максимально артистично, художественно, без технических ошибок (оговорки, ударения). Выигрывает не самый быстрый читчик, а самый талантливый.

В сезоне 2017-2018 этапы Чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал Чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве.

Литературная премия «Ясная Поляна» в этом сезоне — главный партнер Чемпионата.

Участники отборочных туров будут читать книги авторов, которые становились лауреатами премии за ее 15-летнюю историю, а победители в каждом городе получат их книги в подарок. Среди призовых книг будут как произведения классиков — Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов — Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других.

Победителям отборочных туров из 100 городов литературная премия «Ясная Поляна» подарит 2500 книг.

Партнером Чемпионата России по чтению вслух “Открой Рот” является также тульское ПАО “Октава”. “Октава” — официальный микрофон Чемпионата России по чтению вслух “Открой Рот”.

Организатор чемпионата России по чтению вслух — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году «Открой рот» прошел в 111 городах. Начиная с сезона 2017 года “Открой Рот” переходит на систему осень-весна, финал чемпионата состоится на международном фестивале “Красная Площадь” в Москве. Судьями отборочных туров и финалов Чемпионата в разное время были телеведущие Владимир Познер и Фекла Толстая, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, писатели Александр Снегирев, Андрей Аствацатуров, Александр Цыпкин, поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, кинорежиссер Борис Хлебников, артисты Екатерина Шпица и Евгений Сытый, издатели Ирина Прохорова, Борис Куприянов, Михаил Котомин и многие другие.

Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена 15 лет назад музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. В жюри премии входят писатели и критики. Председатель жюри — Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре и искусству. В разные годы лауреатами премии становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов. Начиная с 2017 года премия «Ясная Поляна» будет присуждаться в трех номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература» и «Событие». Призовой фонд премии — 6 700 000 рублей.

ПАО «Октава» - лидер по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов. Тульский завод «Октава» обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в области разработки и освоения акустической техники в России. Изделия тульского производства работают в звукозаписывающих студиях Англии и США, Германии и далекой Австралии.

Микрофонами тульского производства пользуются мировые звезды — Marylin Manson, Sting, Iron Maiden, Radiohead и другие.

За последние годы предприятие было отмечено рядом наград. ПАО «Октава» – лауреат конкурса «Сто лучших товаров России», лауреат Всероссийской премии «За лучшую отечественную инновацию» в номинации «Студийное оборудование». Тульский завод награжден «Гран-при» международной программы «Партнерство ради прогресса».

Источник: Пресс-секретарь «Открой Рот»