Библиотекарь из Кургана Юлия Корнеева создала «Школу для настоящих мужчин» для мальчишек из неполных семей

/Культура/

«Модернизацией библиотек мы занимаемся не первый год. Сейчас жизнь диктует свои правила – нужно идти в ногу со временем и даже на шаг вперед, а значит, наша задача – сделать библиотеки интересными для горожан, в частности для молодежи. Я понимаю, что для подростков книги не настолько интересны, очень много альтернатив, засилье различных гаджетов и Интернета, да и воспитание у нынешней молодежи совершенно другое. Я очень хотела сделать такой проект, который был не просто интересным, но и полезным.

Об особенностях проекта

Главная особенность нашего проекта – живое общение, такое, которое не получишь в виртуальной реальности. Участники «Школы для настоящих мужчин» в неформальной обстановке общаются с интересными и состоявшимися мужчинами нашего города, вместе обсуждают книги и фильмы, занимаются спортом и учатся что-то мастерить. Возможно, мужчины смогут стать для мальчишек наставниками и поддерживать их на протяжении всего периода взросления и возмужания.

Также одна из особенностей проекта «Школа для настоящих мужчин» – стремление привить детям любовь к книгам, но мы стараемся делать это ненавязчиво. Каждое занятие у нас, так или иначе, имеет отсылку к чтению. Например, недавно прошел День поэзии. Ребята не только говорили о поэзии, но и в игровой форме узнавали что-то новое: читали рэп, слушали авторские стихи и рок-н-ролл, выпили поэтический напиток вприкуску с конфетами «Поэт в шоколаде».

Этот год в нашей школе будет проходить под знаком добрых дел. В преддверии 8 Марта мы поздравляли одиноких бабушек, провели акцию по сбору корма для бездомных животных. Передали посылки и пожелания двум мальчикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Наша задача – не только развивать детей интеллектуально, но и прививать им важные качества, такие как сострадание, доброта, умение позаботиться о ближнем.

О первых сложностях

Сначала у меня был определенный страх, что будет трудно собрать слушателей нашей школы. Найти наставников тоже непросто, но дети – это отдельная тема. Однако у меня большой опыт работы по этой части – это и колледж культуры, и летние лагеря, и центры детского творчества. Думаю, что такой багаж знаний определенно помог мне. Также сработало и сарафанное радио: если на первое занятие пришло 11 ребятишек, то сейчас уже занимается 27 человек. Причем заинтересовались не только дети, но и потенциальные наставники. После нескольких публикаций в местных СМИ стали звонить мамы, бабушки мальчиков и узнавать условия участия в проекте. Это говорит о том, что тема нужная, она интересна обществу.

Очень помогает сплоченность моих коллег. Все наши библиотекари заинтересованы проектом, они стараются рассказывать о нем своим знакомым, чтобы как можно большее количество людей узнало о нашей школе. Бывает, конечно, что-то не получается, но когда мы видим отдачу от детей, то все трудности уходят на второй план.

Об участниках и занятиях

Возраст ребят, которые занимаются в нашей школе, с 10 до 14 лет. Но было бы неправильно жестко ограничивать по этому критерию. Например, мама одного 15-летнего мальчика хочет, чтобы он посещал наши занятия. Почему нет, если ребенку интересно? В любом случае, занятия в нашей школе намного полезнее и интереснее, нежели времяпрепровождение в интернете.

Наши встречи проходят три раза в неделю – вторник, четверг и воскресенье. Я считаю, что нужна системность, чтобы дети привыкли, втянулись в процесс.

Вообще, в нынешнее время – толпа детей в библиотеке, что скрывать, редкость. Еще большая редкость, если они пришли сами, по собственному желанию, а не потому, что у класса запланировано мероприятие в рамках школьной программы. Знаете, даже библиотекари оживились, потому что мы все видим отдачу со стороны детей и это помогает нам с интересом работать и предлагать что-то новое, интересное.

О наставниках

В числе наших наставников состоявшиеся и интересные мужчины, которым есть, чем поделиться с мальчишками, которые могут стать примером, образцом для подражания. Главное условие наставничества – порядочность и состоятельность. Пока мы просто привлекаем мужчин для участия, а потом уже каждый решает для себя сам – сможет он или нет постоянно выполнять функцию наставника, ведь это очень большая работа, требующая не только времени, но и душевных сил.

Наставник – это не просто функция, это скорее образ жизни. Мальчикам важно видеть пример мужского поведения в повседневной жизни, например, когда мужчина подает женщине руку или пропускает ее вперед. С одной стороны – это показатель воспитания, можно сказать, банальная вежливость, а с другой – то самое мужское поведение, которого сейчас так недостает обществу.

О необходимости проекта

По статистике 2010 года 41% жительниц Кургана воспитывает детей без отцов. Это только официальные данные, причем восьмилетней давности. К большому сожалению, ситуация не меняется, статистические данные ЗАГСа за 2017 год показывают, что 70% заключаемых браков в Курганской области заканчиваются разводом. Потому еще одной из важных задач проекта «Школа для настоящих мужчин» является содействие укреплению традиционных семейных ценностей и повышение роли отцовства.

Наш проект также направлен на вовлечение мужчин в процесс воспитания и предполагает возможность объединить усилия всех активных мужчин города для решения проблем социального сиротства в регионе. Мальчишкам нужен пример мужского поведения, к сожалению, это то, чего даже самая хорошая мама обеспечить не может.

У нас ведь как – мамы вместо того, чтобы позволять мальчику быть мужчиной, многое решают за него. Например, провожая ребенка в школу, несут его портфель. С одной стороны, маму понять можно – она очень любит своего ребенка, а с другой – такое поведение убивает в мальчике мужские качества.

Важно найти эту золотую середину. Важно, чтобы мальчик не только вел себя по-мужски, но и умел отвечать за свои слова и поступки. Во взрослой жизни это пойдет ему на пользу, потому что придет время, и ему нужно будет брать ответственность за свою семью. Думаю, что наш проект – своевременное решение. Это та самая внеурочная работа с подрастающим поколением, которой так не хватает в современном обществе.»



«Школа настоящих мужчин»: https://vk.com/schoolformen_45

Источник: http://priderussia.ru/spasenie/yuliya-korneeva-sozdala-shkolu-dlya-nastoyashhix-muzhchin-dlya-malchishek-iz-nepolnyx-semej