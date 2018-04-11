В Геленджике установят памятник пограничникам к 100-летию пограничных войск

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Его разместят на набережной курорта в районе Толстого мыса, недалеко от памятника погибшим рыбакам черноморского сейнера «Топорок».

Инициаторами установки памятника выступили ветераны общественной организации пограничников города-курорта. Они же собрали необходимые для изготовления монумента средства.

Памятник будет представлять собой скульптурную группу из пограничника с собакой, моряка с биноклем и пограничного столба. С благоустройством прилегающей территории помогут городские власти.

Накануне глава Геленджика Виктор Хрестин побывал на месте, где планируется установить памятник, где совместно с директором компании «ЮККА» Татьяной Сахаджи определили все детали благоустройства.

Изготавливает памятник местный скульптор из бетона. Затем скульптура будет покрашена под бронзу. Стоит добавить, что столетний юбилей пограничных войск в России будут отмечать 28 мая 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик