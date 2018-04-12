В Президентской библиотеке представят уникальное историческое издание «Альбом Пальмквиста»

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17 апреля 2018 года в 12:00 в Президентской библиотеке состоится презентация исторического издания «Альбом Пальмквиста», которое, по мнению специалистов, является уникальным источником информации о России второй половины XVII века.

«Альбом Пальмквиста» – ценнейший исторический источник. Не случайно ведущий эксперт по шведской «россике» Кари Таркиайнен назвал «Заметки о России» Пальмквиста «венцом» шведской Московитики.

В 1673 году в Россию прибыло шведское посольство, одним из членов которого был военный разведчик инженер-капитан Эрик Пальмквист, выполнявший специальное задание шведского правительства –составить карты, зарисовать оборонительные сооружения и описать сухопутные и водные пути до Москвы. Сделанный им отчет, который называют «Альбомом Пальмквиста», кроме рассказов о крупных городах и зарисовок церквей, монастырей, бытовых сцен, содержит описания оружия, технических приспособлений. В альбоме 28 страниц карт и рисунков, выполненных сепией или акварелью, и комментарии к иллюстрациям на 20 рукописных страницах.

Предназначенная для служебного пользования иллюстрированная рукопись в кожаном переплёте более 200 лет хранилась в Государственном архиве Швеции и была практически неизвестна исследователям. Только в конце XIX века информация об альбоме появилась в шведской печати. В 1898 году была изготовлена чёрно-белая копия альбома тиражом 75 экземпляров, два из которых были переданы королем Оскаром II русскому царю Николаю II.

Спустя век после выхода первых переводов рукописи издательство «Ломоносовъ» выпустило цветную копию альбома Пальмквиста в максимально приближенном к оригиналу виде с текстами на русском, шведском и английском языках.

17 апреля в рамках мероприятия будет организован телемост Санкт-Петербург – Стокгольм. Ожидается, что в обсуждении примут участие специалисты из Стокгольмского университета. Для гостей в Санкт-Петербурге будет проведена экскурсия по Президентской библиотеке, во время которой они познакомятся с историей и архитектурными особенностями здания, узнают об основных направлениях деятельности библиотеки, её информационных и технологических ресурсах.

В этот же день издательство «Ломоносовъ» передаст в фонд Президентской библиотеки электронную копию «Альбома Пальмквиста». Благодаря современным технологиям Президентской библиотеки в ближайшее время издание о жизни в России во второй половине XVII века станет доступно широкой аудитории.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки