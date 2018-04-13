Президентская библиотека представляет новую коллекцию «В. Я. Струве (1793–1864)»

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К 225-й годовщине со дня рождения Василия Яковлевича Струве Президентская библиотека подготовилаколлекцию, посвящённую всемирно известному астроному, основателю и первому директору Пулковской обсерватории. Коллекция уникальных документов размещена в открытом доступе на портале Президентской библиотеки.

Василий Яковлевич (Фридрих Георг Вильгельм) Струве родился 15 апреля (по новому стилю) 1793 года в городе Альтоне недалеко от Гамбурга в многодетной семье директора гимназии. В возрасте 15 лет он поступил в Дерптский (Тартуский) университет обучаться филологии – сказалось влияние отца и старшего брата, считавших, что эта специальность всегда обеспечит Вильгельма куском хлеба. Молодой человек как примерный сын послушался, хотя и чувствовал, что его предназначение в другом. Вскоре он начинает посещать лекции по астрономии и физике и по окончании университета отказывается от места учителя словесности, чтобы всецело отдаться изучению астрономической науки в университетской обсерватории. Уже в 1818 году он возглавляет Дерптскую обсерваторию. Именно здесь Струве начинает гигантскую работу по исследованию двойных звезд и доказывает, что закон тяготения действует не только в нашей Солнечной системе, но и в далёких глубинах космоса. Всего за свою жизнь он исследовал 12 тысяч звезд и установил двойственность 2500 из них. А ведь до Струве было известно не более 500 подобных звезд! Созданные им звёздные каталоги завоевали всемирное признание и были отмечены медалями Лондонского королевского общества. В коллекции, размещённой на портале Президентской библиотеки, есть уникальный документ 1826 года – «Дело о награждении Лондонским астрономическим обществом профессора Ф. В. Струве золотой почётной медалью за опубликованный им труд о двойных звездах».

Открытия учёного можно перечислять долго: так, ему удалось вычислить расстояние до звезды Вега, положив тем самым начало точному определению межзвёздных расстояний; он доказал, что плотность звезд возрастает по мере приближения главной плоскости Млечного Пути; представил аргументы, свидетельствующие о поглощении света в межзвёздном пространстве…

Занимаясь научной работой, Струве также много внимания уделял техническому оснащению обсерватории – это доказывают уникальные документы, представленные на портале Президентской библиотеки. Он обеспечивал финансирование, занимался строительством, закупал новое оборудование, то есть делал всё возможное, чтобы астрономическая наука могла двигаться вперед.

Но Струве занимался не только изучением звезд. Порой обстоятельства, по выражению Е. Ф. Литвиновой, автора выпущенной к столетию учёного книги «В. Я. Струве, его жизнь и научная деятельность», заставляли «его отвести глаза от неба и обратить их на землю». Первый раз это произошло в 1816 году, когда Струве предложили составить топографическую карту Лифляндской губернии. Эта прикладная работа зародила в нём мысль о грандиозном исследовании. Долгие годы он руководил измерением дуги меридиана на огромном пространстве от Дуная до Ледовитого океана, общим протяжением более 2800 км. О масштабности проделанной работы говорит редчайший документиз посвящённой В. Я. Струве коллекции Президентской библиотеки, насчитывающий 356 листов. Результаты измерения дали ценнейшие знания о параметрах Земли, её форме и размере, а также материалы для составления точных карт России. Сейчас эта дуга носит имя астронома Струве и входит в список Всемирного наследия Юнеско.

Но астрономия не отошла для учёного на второй план: занявшись измерением меридиана, «оставалось только делить время между этими двумя работами. Струве умел хорошо располагать своим временем. Летние месяцы, неблагоприятные вследствие коротких ночей для занятий астрономией, употребил он на измерение дуги меридиана, остальное же время года наблюдал склонения звезд», – пишет Литвинова.

Струве был и великолепным педагогом. По воспоминаниям А. Н. Савича, студента Василия Яковлевича, «все ученики любили и уважали его, они помнят его ясное во всех отношениях, привлекательное изложение и его неутомимое старание заставить их усвоить приобретенные знания. Это был не только учитель, но первый друг и защитник своих учеников и в то же время самый строгий и взыскательный судья».

Что касается быта учёного в «дерптский» период его научных исследований, то вот как он описан в книге Литвиновой: «В углу довольно обширного двора помещается белокаменный одноэтажный домик с полинявшей зеленой крышей; когда-то в нем „жил умом и душой“ директор обсерватории В. Струве. Ненасытные желания, широкие, смелые планы Струве относились только к любимой науке; в домашней жизни он, как видно, довольствовался очень немногим... Помещение у Струве в Дерпте было таким тесным, что одна дама, осматривая его в то время, когда Струве был уже в Пулкове, отказалась верить, что В. Струве жил в нём с восемью детьми и четырьмя племянниками!.. Личная жизнь Струве, хотя и не отличалась никакими индивидуальными особенностями, была, однако, такова, что, вспоминая Струве как человека, Савич о ней говорит: „Она приносит столько же чести его прекрасному сердцу, сколько открытия – его высокому уму“».

Вскоре начался следующий этап насыщенной событиями жизни Струве. В 1827 году Петербургская академия наук занялась разработкой плана новой обсерватории и привлекла к этому Струве. Место в 19 верстах от Петербурга и 8 – от Царского села «как нельзя более соответствовало цели. Обширный горизонт с диаметром в 70 вёрст, соседство садов и лугов, обусловливающее отсутствие препятствующей наблюдениям пыли, редкие туманы, удалённость от столицы, от её шума и дыма и вместе с тем относительная близость к ней, дающая возможность без особенного труда пользоваться её обширными научными средствами…». «Здесь, на Пулковском холме, мы увидим в один прекрасный день Санкт-Петербургскую обсерваторию!», – воскликнул В. Я. Струве во время одной из поездок в поисках места для новой обсерватории.

«Пулковская обсерватория была дорога Вильгельму Струве задолго до своего основания: так бывает дорог ребенок матери прежде, чем он родится на свет, пишет Е. Ф. Литвинова. – Председатель комиссии, как и члены её, усердно и умело работали над созданием новой обсерватории. Душой же этого союза был Струве».

Открытию обсерватории предшествовало много хлопот: «Из разных мест прибывали инструменты, доставляемые в Пулково со всевозможными предосторожностями. Из Мюнхена их везли до Травемюнде в нарочно для того заказанных рессорных экипажах. В Травемюнде они вместе с присланными из Англии были сданы на пароход „Александра“ для следования в Петербург. Вскоре после прибытия мюнхенских инструментов такой же груз пришел из Гамбурга. Центральный зал обсерватории был весь заставлен ящиками; число их доходило до ста двух. Пулковским астрономам пришлось немало потрудиться, чтобы установить приборы как следует без помощи сделавших их мастеров»… Можно себе представить, что испытывал Струве, держа в руках самые совершенные в то время инструменты, самые могущественные средства для изучения небесных светил.

День открытия Пулковской обсерватории – 7 августа 1839 года – был незабываемым днём в его жизни. Чуть позже посетивший обсерваторию император, «намекая на хорошо ему известные широкие планы Струве, спросил в шутливом тоне, вполне ли доволен директор обсерваторией? Ободрённый приветливостью монарха, Струве ответил со свойственной ему откровенностью, что сегодня он чувствует полное удовлетворение, но не ручается, что через некоторое время ему не придётся вновь ради интересов науки прибегнуть к великодушию Его Величества». Василий Яковлевич, помимо откровенности, обладал ещё и хорошим чувством юмора. Говорят, во время посещения обсерватории Николаем I со свитой, Струве сказал, что впервые видит столько звёзд не на своих местах – на мундирах сановников.

Почти четверть века Струве был директором Пулковской обсерватории, под его руководством она стала, по словам американского астронома Бенджамина Гулда, «астрономической столицей мира». А французский физик Био, рассказывая о Пулковской обсерватории, говорил, что «Россия имеет научный памятник, выше которого нет на свете».

В 1857 году, когда здоровье стало подводить Василия Яковлевича, в работе ему помогал старший сын Отто, он же впоследствии возглавил обсерваторию. Осенью 1863 года В. И. Струве отпраздновал 50-летний юбилей своей научной деятельности, в августе 1864 года – 25-летие любимого детища, Пулковской обсерватории. Это было последнее крупное событие в его жизни. 23 ноября 1864 года великий учёный скончался.

Струве оставил после себя многочисленное семейство: восемь детей от первого брака, четверо – от второго, и воспитал четырёх племянников-сирот. Многие из его потомков стали известными учёными, государственными и политическими деятелями. Как уже говорилось, старший сын, Отто Васильевич, продолжил научную деятельность своего отца; Кирилл Васильевич проводил астрономические наблюдения в Азии, составил карту Туркестанского края. Из четверых сыновей Отто Васильевича Струве известность в области астрономии получили двое: Герман и Людвиг.

Существует малоизвестный факт, подтверждение которому можно найти на портале Президентской библиотеки. В коллекции есть документ 1856 года, в котором рассматривается предложение «Г. Академика Струве по предмету постройки при Императорском Харьковском университете Астрономической Обсерватории»: «Не считая себя в праве подвергать разбору проект принадлежащий первому у нас учёному по Астрономии и наилучшему знатоку этого дела», ректор учебного заведения отмечает, что Университет «имеет насущную потребность в возведение новаго, более обширнаго здания клиники. Если средства казны недостаточны для одновременного предприятия обоих сооружений, то из них предпочесть следует клинику».

Строительство обсерватории в Харькове было отложено и началась лишь в1883 году, а в 1898 году её возглавил Людвиг Оттович Струве, внук великого астронома, родившийся через два года после предложения своего деда «о желательности постройки астрономической обсерватории при Харьковском университете».

Может быть, права биограф Василия Яковлевича Струве Елизавета Литвинова, и действительно «наблюдательность практического астронома есть несомненный дар, который в большей или меньшей степени передаётся по наследству, как музыкальные способности или талант к живописи»?

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки