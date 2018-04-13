В Президентской библиотеке состоялся концерт «Золотой век Екатерины II»

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13 апреля 2018 года в Президентской библиотеке состоялся третий концерт музыкально-просветительского проекта «Музыка российской государственности» – «Золотой век Екатерины II».

В этот раз он был посвящён музыке эпохи Петра III и Екатерины II, которую во всём мире называют Великой.

Первое отделение концерта сопровождалось сочинениями русских и европейских композиторов в виртуозном исполнении камерного оркестра «Северная симфониетта» под управлением Джузеппе Саббатини. «Гром победы, раздавайся!» – слова к этому гимну написали Гавриил Державин и Осип Козловский. Прозвучали также произведения Чимарозы, Галуппи, Арайи и Паизиелло.

По традиции, исполнительскую часть программы дополнял увлекательный комментарий историка и писателя Александра Мясникова, создателя проекта «Россия – моя история». Он сделал особый акцент на любви Петра III к музыке и музицированию. Оказывается, император прекрасно играл на скрипке и коллекционировал музыкальные инструменты. У него было редкое собрание скрипок, включавшее инструменты Амати, Страдивари, Штайнера и других знаменитых мастеров, а также различные редкости, например китайскую фарфоровую флейту и флейту из янтаря. Музицирование сопровождало Петра Фёдоровича до последних дней: даже будучи арестованным, он потребовал для себя среди немногих самых необходимых вещей скрипку.

Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, как звали Петра III Фёдоровича до крещения, был внуком Петра I. В начале 1742 года по требованию императрицы Елизаветы Петровны принца доставили в Санкт-Петербург. Единственный прямой потомок царя-реформатора был объявлен наследником русского престола. В 1745 году императрица женила племянника на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе. Бракосочетание великого князя Петра Фёдоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны – так стала зваться принцесса Ангальт-Цербстская после принятия православия – было проведено по образцу свадьбы французского дофина в Версале; при этом звучала прекрасная музыка…

Второе отделение концерта было посвящено Екатерине II. Принцесса Фике в юности обучалась пению, затем брала уроки игры на клавесине. При дворе Екатерины процветал музыкальный театр. Особенно любила императрица весёлые комические оперы. Она и сама сочиняла оперные либретто, стремясь придать музыкальному зрелищу просветительские цели. При Екатерине II появился новый жанр – вокально-камерная лирика, яркими представителями которого стали Ф. Дубянский и О. Козловский, был создан русский хоровой концерт М. Березовского, родилась русская скрипичная школа, основоположником которой считается И. Хандошкин.

Приход к власти Екатерины II был ознаменован расцветом Российского государства во всех областях. Были построены 144 новых города, среди которых Севастополь, Херсон, Николаев. Почти вдвое увеличилась армия, количество единиц российского флота выросло с 20 до 67 линейных кораблей, не считая других судов. Был завоёван выход к Чёрному и Азовскому морям, присоединены Крым, Белоруссия, Восточная Польша, Кабарда; основана Новороссия. Началось присоединение к России Грузии.

Армия и флот одержали 78 блестящих побед, упрочивших международный авторитет России. Среди них – Чесма и Измаил. Именно в память взятия Суворовым Измаила был написан гимн «Гром победы, раздавайся!», прозвучавший в первом отделении концерта.

В честь сиятельной Екатерины Эсбьергский ансамбль из Дании (солистка – Тиеле Керстин) исполнил произведения Моцарта и Сёренсена. Солистки Яна Иванилова (сопрано) и Анна Кикнадзе (меццо-сопрано) завершили концерт знаменитой «Stabat Mater» («Мать скорбящая») Перголези. В концерте также принял участие театр «Малый Трианон».

Концерт транслировался в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки