Новороссийский детский театр проводит смотр

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«Когда нам звонят родители, желающие привести своих детей в наш коллектив, они часто спрашивают, что такое музыкальный театр, чему мы учим детей и как проходят наши занятия?

Музыкальный театр учит многому: физической выносливости, правильному дыханию, четкой актерской речи и пению, различным танцевальным стилям, умению владеть своим телом и уверенно чувствовать себя на сцене и. Но самое главное, театр учит своих воспитанников быть людьми, умеющими чувствовать, сострадать, поддерживать друг друга, мыслить, анализировать, принимать решения и брать на себя ответственность», - рассказывает Галина Сырохватова - руководитель театра.

Открытое занятие пройдёт в зале Городского центра национальных культур, 15 апреля в 17.00 по адресу: ул. Грибоедова, 12.

Источник: Управление культуры г. Новороссийска