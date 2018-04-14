Сергей Зенгин: "В июне к нам приедут лучшие коллективы творческих вузов России"

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В Краснодарском государственном институте культуры прошла встреча ректора Сергея Зенгина со студентами.

Подобные акции проходят в вузе регулярно и собирают представителей разных факультетов для обсуждения вопросов с ректоратом.

Студенты заранее присылают Сергею Зенгину различные вопросы, диалог завязывается и во время встречи.

Обсуждались вопросы, интересные не только сегодняшним студентам (нюансы расписания, бытовые проблемы, учебный процесс), но и другим жителям Кубани.

Например, студенты института культуры отметили, что хотели бы обмениваться опытом с другими творческими вузами. В ответ ректор рассказал о гала-концерте VII Общероссийского фестиваля учебных заведений искусства и культуры, который пройдет на базе КГИК 4-6 июня: "К нам приедут лучшие коллективы творческих вузов России. Мы проведем в стенах института большой фестиваль".

Поднимались на встрече и серьезные вопросы глобального уровня. Недавно в стране стали обсуждать качество образования на актерских и режиссерских факультетах в провинциальных вузах, низкий уровень выпускников. Поднялся вопрос о закрытии подобных направлений подготовки. Будущих актеров института культуры интересовало мнение ректора по этому поводу.

"В нашей стране более 50 вузов готовят таких специалистов. В итоге выпускаются очень много актеров и режиссеров. Не у всех качественное образование. Подобных специалистов становится слишком много. Но наш вуз такая проблема не коснется. Наши преподаватели дают не только теоретические основы, у нас работают много практиков, что позволяет наглядно обучать студентов такой профессии. В ближайшем будущем нам этот вопрос точно не придется поднимать".

Студенты во время встречи не только задавали вопросы, но и выступали с инициативой. Так было предложено раз в год проводить масштабный День открытых дверей, когда каждый факультет подготовит для будущих абитуриентов творческую программу. Вуз разделится на несколько тематических площадок.

Источник: пресс-служба ректора КГИК