С юбилеем, Дворец культуры!

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Ведущее учреждение культуры Геленджика большим праздничным концертом отметило 45-летие со дня образования.

Творчество коллективов геленджикского Дворца культуры знакомо многим жителям и гостям курорта. Только за прошедший год сотрудниками учреждения было проведено более 1800 мероприятий, в том числе посвященных открытию курортного сезона, Дню города, 80-летию со Дня образования Краснодарского края и многим другим знаменательным событиям!

В стенах Дворца культуры круглый год вокальным, хореографическим и театральным искусством занимаются более 1000 детей и взрослых. На мероприятии, посвященном юбилею учреждения, первый заместитель главы Геленджика Татьяна Константинова вручила заслуженные награды лучшим представителям сегодняшнего поколения работников культуры, а ведущие вспомнили всех тех, кто в разные годы возглавлял Дворец культуры, и первых его сотрудников.

Поздравляя коллектив учреждения с праздником, Татьяна Константинова отметила, что сегодня Дворец культуры – это сердце и душа всей отрасли «Культура» Большого Геленджика.

- Здесь каждый день буквально кипит творческая жизнь, как в клубных формированиях, так и в любительских объединениях или детских творческих коллективах, которых из года в год становится все больше. Приятно отметить, что многие гости Геленджика, в том числе и зарубежные, искренне восхищаются вашим творческом. В этот день желаю всем, кто вносит свой вклад в развитие учреждения, дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья!

В юбилейный вечер на сцене Дворца культуры со своими лучшими концертными номерами выступили все творческие коллективы учреждения.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик