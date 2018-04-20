ДЕВОЧКА В УРАЛЬСКОЙ МАСКЕ

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Спектакль «Девочка из переулка. Хэллоуин» Каменск-Уральской Драмы №3 внесён в сводную афишу фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге и Свердловской области.

Об этом муниципальный театр сегодня был уведомлен официальным письмом Министерства культуры СО. В неё внесено 16 постановок, так или иначе имеющих отношение к российскому театральному «Оскару». Среди участников – московский Театр наций и санкт-петербургский БДТ им. Товстоногова. Остальные – театры Урала, которые либо победили в номинациях, либо были номинантами, либо, как Драма Номер Три, вошли в длинный список премии.

На показе 26 мая в малом зале Свердловской драмы будет присутствовать и жюри областного театрального фестиваля «Браво!». В его конкурсе «Девочка из переулка. Хэллоуин» тоже участвует. Специально для этого показа в Екатеринбург прилетит известный латышский актёр Андрис Булис (http://www.kinospace.ru/person/1821921). Он сыграет в постановке Фрэнка Хэллета – сына хозяйки «нехорошего» дома, в котором происходят странные события. Он же поедет с театром и в Новороссийск, куда спектакль приглашён для участия в Фестивале театров малых городов России.

Криминальная драма «Девочка из переулка. Хэллоуин» поставлена в Драме №3 европейским режиссёром Галиной Полищук. Это вторая её постановка в Каменске-Уральском. Первая, «Лодочник», стала на настоящей момент самой титулованной постановкой театра. Кроме того, именно эта постановка, несмотря на то, что была сдана вначале 2015 года, до сих пор собирает полные залы.

Источник: www.drama3.ru