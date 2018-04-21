/Культура/

Гастроли Санкт-Петербургского планетария в Новороссийске

Впервые гастроли планетариев России состоятся в Новороссийске!

С 24 по 29 апреля 2018 года Санкт-Петербургский планетарий – один из крупнейших планетариев России – представит городу-герою Новороссийску различные программы по астрономии и космонавтике, о городе-герое Санкт-Петербурге и его достопримечательностях, а также занимательные опыты и наблюдения в телескопы при наличии погоды.

Детей, подростков, молодежь и взрослых увлекут в мир знаний 6 специалистов Общества «Знание» г. Санкт-Петербурга.

Планетарий имени Ю.А.Гагарина города Новороссийска ждет всех желающих по адресу: ул.Советов, 53.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 61 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Казачий дух делает нашу Родину сильнее...

Результаты проверок ОНФ российских школ - основные проблемы

Утверждены частоты для Чемпионата мира по футболу и интернета в самолетах и поездах

Должен быть баланс выбора работодателя и выпускника

В Ростове-на-Дону пройдет парад необычных транспортных средств