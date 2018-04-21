Международный день танца масштабно отметят в институте культуры

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Дефиле барабанщиц 23 апреля откроет в Краснодарском государственном институте культуры танцевальный вечер.

"Культурный понедельник" представляет краснодарцам новый концерт – "В ритме танца".

Кафедра хореографии представит зрителям целый калейдоскоп танцевальных направлений.

На сцене концертного зала студенты закружат в вальсе, станцуют буги-вуги, покажут фрагмент из балета "Кармен-сюита" и представят хореографическую композицию по мотивам литературного произведения "А зори здесь тихие…".

Современные постановки в этот вечер будут переплетаться с народными номерами. Зрители увидят сербский танец "Шопские игры", таджикский "Занг", "Аварский народный танец", "Татарочку", "Русскую плясовую" и другие.

Некоторые номера – дипломные работы выпускников кафедры. Начало концерта в 18:30. Вход по билетам.

Событие приурочено к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры