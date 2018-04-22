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В нашем крае особое место уделяется защите детства и семьи.

Одно из подтверждений этому – Закон «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ. Он стоит на защите семьи и детства, служит надежным фундаментом прочного дома счастливой кубанской семьи. Всем жителям края известно об этом документе. Законы нужно соблюдать, а для этого их нужно знать.

Насколько хорошо ориентируются в содержании, так называемого, детского закона сами ребята, помогла узнать правовая викторина «Главный детский закон на Кубани». Участники викторины активно отвечали на вопросы, показав хорошее знание Закона. Мероприятие состоялось 19 апреля в библиотеке-филиале № 1 им. П.А. Павленко.