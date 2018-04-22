Новороссийские библиотеки приглашают...

/Культура/

Если вам нравится рассуждать на тему конца света, и вы изучили её со всех сторон, наверняка, вам будет интересно посмотреть и обсудить фантастический документальный фильм Кристофера Роули «Земля: жизнь без людей».

Приходите 25 апреля на Дискуссионный клуб и увидите, что произойдёт с планетой, если люди будут стёрты с лица Земли окончательно и бесповоротно. Что будет с городами, если они вдруг станут пустыми, что будет с нашими домашними питомцами, которые привыкли, что о них заботятся, а звери в зоопарках?.. Что будет с ними? Это удивительное предположение, в котором планета предоставлена сама себе.

Собираемся в «Молодёжном проспекте» 25 апреля в 17-00 по адресу Советов,44.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона